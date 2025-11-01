Sjajan početak novembra: Evo koje horoskopske znakove očekuju sreća, uspeh i bogatstvo

Poznata ruska astrološkinja Tamara Globa upozorava da novembar 2025. donosi turbulentne događaje i značajne transformacije koje mogu da preokrenu ustaljeni poredak stvari. Ipak, za određene horoskopske znakove, predstoji period izuzetne sreće i neverovatnih prilika.

"Ovo je početak novih događaja, kraj jednog starog, često uznemirujućeg perioda, i početak nove, svetlije etape", rekla je Tamara Globa.

Blizanci

Početak meseca biće obeležen naletom kreativne energije i harmonijom u ljubavnim odnosima. Ipak, savetuje se oprez u ličnom životu od samih prvih dana novembra.

Finansijska stabilnost je na vidiku. Sreća će pratiti Blizance u svim aspektima života – važno je samo uhvatiti priliku kada se pojavi.

Rakovi

Predstavnici ovog znaka osetiće sigurnost u svom položaju. Novembar donosi finansijski uspeh i profitabilne mogućnosti.

Pojaviće se pozitivne promene i u profesionalnom životu, otvarajući nove perspektive. Kraj meseca zahteva posebnu pažnju posvećenu deci i voljenim osobama.

Vage

Za Vage će novembar biti period velikih promena. Novi susreti i zanimljive ponude ući će u njihov život.

Uspeh će pratiti svaki korak, ali je neophodno biti oprezan i pažljivo razmotriti sve ponude koje stignu.

Vodolije

Ovaj period biće ispunjen i trijumfima i izazovima. Vodolije će se fokusirati na prijatelje, dok će porodica ostati stabilan i pouzdan oslonac.

Poslovni segment donosi prijatne prihode, a savetuje se da se cene i poštuju voljene osobe, jer podrška bližnjih igra ključnu ulogu u postizanju uspeha.

Novembar 2025. obećava da će za neke horoskopske znakove biti mesec novih prilika, sreće i finansijske stabilnosti, ali i da će zahtevati mudrost, pažnju i promišljene odluke.

Autor: Marija Radić