Horoskopski znakovi koji uvek ugađaju drugima i žele da ih svi vole

Postoje ljudi koji jednostavno ne znaju da kažu "ne". Uvek su tu za druge, trude se da svima ugode i teško podnose ako ih neko ne voli.

Takve osobe često zanemaruju sopstvene potrebe kako bi sačuvale mir i odobravanje okoline. Njihova empatija i želja da budu prihvaćeni ponekad ih dovodi do iscrpljenosti jer pokušavaju da udovolje svima. Prema astrologiji, upravo su ovi znakovi poznati po tome što uvek stavljaju druge ispred sebe.

Vaga

Vage mrze sukobe i učiniće sve da ih izbegnu, pa često pristaju na kompromise koji im ne odgovaraju. Njihova potreba za skladom i odobravanjem čini ih izuzetno pažljivima prema drugima. Uvek biraju lepe reči i paze da se niko ne oseća zapostavljeno. Iako su šarmantne i vole mir, često se izgube u pokušaju da svima ugode. Vage moraju da nauče da ne mogu uvek da zadovolje sve i da ih ljudi mogu voleti i kada pokažu stav.

Ribe

Ribe su empatične, osetljive i lako preuzimaju tuđe emocije, pa često stavljaju potrebe drugih ispred svojih. Ne podnose tuđu tugu i ne mogu da ostanu ravnodušne kada nekome treba pomoć. Njihova saosećajnost čini ih divnim prijateljima i partnerima, ali i lakom metom za one koji iskorišćavaju njihovu dobrotu. Ribe se osećaju voljeno tek kada uspeju da usreće druge, što ih često dovodi do emocionalne iscrpljenosti. Treba da nauče da njihova vrednost ne zavisi od tuđeg mišljenja.

Rak

Rakovi su topli, brižni i duboko vezani za ljude koje vole. Njima je važno da ih drugi prihvate i cene, pa često daju više nego što primaju. U želji da sačuvaju mir i bliskost, preuzimaju ulogu podrške i posrednika u svakoj situaciji. Lako se uvrede ako osete da ih neko ne voli ili ne ceni njihov trud. Rakovi moraju da nauče da iskrena ljubav ne traži stalno dokazivanje — dovoljno su vredni i kada samo budu svoji.

Autor: Dalibor Stankov