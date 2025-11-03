DNEVNI HOROSKOP: Blizance čeka iznenađenje, a Vage važan razgovor na poslu

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za ponedeljak, 3. novembar.

OVAN

Danas je dan kada je najvažnije da budete u skladu sa onim što očekujete od sebe jer je to jedini način da prikupite snagu za sledeću nedelju. Od ponedeljka vas očekuje aktivna nedelja gde će biti važno da istaknete svoje mišljenje i svoje poslovno umeće.

BIK

Danas ćete imati nekoliko zanimljivih razgovora sa ljudima sa kojima ste prijateljski povezani. Kada je u pitanju ljubav danas ste emotivno veoma nezadovoljni jer ne razumete partnera i njegovo tvrdoglavo ponašanje.

BLIZANCI

Vaša situacija u kući je stabilnija jer ste vi napravili dobar kompromis između sebe i onoga što članovi očekuju od vas. Mars negativno utiče na vaše razmišljanje i na vašu koncentraciju pa vam partner zamera povlačenje.

RAK

Vaša situacija sa članovima porodice je stabilnija jer ste vi neko ko jako voli da su odnosi u kući u skladu. Voljena osoba nema vremena za vas jer je okupirana stvarima iz svoje prošlosti. Nemojte joj zamerati i dozvolite da ima vremena i za sebe.

LAV

Danas je dan idealan da se okrenete onome što ste zapostavili a to su vaše dodatne aktivnosti kao što su čitanje i šetnja. Probajte da malo više odmarate jer je to ono što vam je zaista potrebno. Partnerski odnos je u drugom planu

DEVICA

Merkur je veoma negativno aspektovan i donosi vam velika razočarenja kada su u pitanju razgovori sa drugim ljudima.. naučite da poštujete mnogo više sebe i da izdržite u takvim aspektima.

VAGA

Situacija sa voljenom osobom je veoma kritična jer ne umete na vreme da iskažete ono što mislite i ono što želite. Probajte da se koncentrišete mnogo više u vezi posla koji vam sledi od naredne nedelje.

ŠKORPIJA

Vaša poslovna situacija zavisi od vas i od vašeg trenutnog raspoloženja. Danas će biti posebno važno da potvrdite svoju vrednost kroz planiranja poslovne budućnosti sa osobom u znaku Jarca. Zdravlje je odlično.

STRELAC

Na vama je da donesete jako važnu odluku u vezi posla i poslovne saradnje sa inostranstvom. Nemojte dozvoliti da se drugi ponašaju onako kako ne zaslužujete posebno kada je reč o ukućanima.

JARAC

Saturn vam ukazuje na vaše problematične odnose sa ljudima oko vas. Naučite da poštujete sve ono što ste vi i da to ne prenosite na druge ljude već da zadržite za sebe. Partner vam daje do znanja da ima problem u saradnji sa drugim ljudima.

VODOLIJA

Vaša poslovna situacija će biti stabilnija onog momenta kada naučite da kontrolišete sebe i svoje želje i prohteve. Osoba u znaku Lava vam je velika poslovna prepreka ali naučite u narednim danima da joj se suprotstavite svojim mišljenjem.

RIBE

Danas ste posebno raspoloženi da vodite računa o drugim ljudima i o onome šta drugi ljudi kažu o vama. Osoba u znaku Ovna može vam biti velika poslovna podrška ali ste u strahu kako ćete reagovati na njenu organizaciju.

Autor: Jovana Nerić