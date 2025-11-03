Znakovi koji deluju kao da sve kontrolišu, a iznutra se raspadaju

Na prvi pogled deluju sabrano, snažno i nepokolebljivo. Ljudi oko njih oslanjaju se na njihovu stabilnost, uvereni da sve drže pod kontrolom.

Međutim, ispod te površine često se krije tihi haos – borba sa strepnjom, strahovima ili umorom koji nikome ne priznaju. Neki horoskopski znakovi imaju prirodan dar da održavaju spoljašnju smirenost i snagu, ali to ne znači da su pošteđeni unutrašnjih lomova.

Jarac

Jarčevi su poznati po disciplini, odgovornosti i sposobnosti da izdrže velike pritiske. U poslovnim i porodičnim situacijama često su stub na koji se svi oslanjaju. Upravo zato retko pokazuju slabost. Duboko u sebi često osećaju teret odgovornosti koji ih iscrpljuje. Ne dopuštaju sebi da se raspadnu pred drugima, pa to čine u tišini, kada niko ne gleda.

Devica

Perfekcionistička priroda Device tera je da sve drži pod kontrolom – planove, emocije i odnose. Na prvi pogled izgleda kao da sve ima pod konac, ali iznutra vodi stalnu borbu sa sumnjama u sebe, osećajem krivice i strepnjom. Teško se otvara jer misli da mora biti jaka i korisna za sve oko sebe. Kada stvari izmaknu kontroli, povlači se i tiho pati.

Škorpija

Škorpije su majstori skrivanja emocija. Deloju snažno, proračunato i emocionalno otporno, ali njihova unutrašnja borba često je intenzivna i duboka. Potisnuta osećanja znaju da ih iznutra izjedaju. Njihova borba se spolja ne vidi, ali je stvarna. Najčešće je vode sami, bez priznanja drugima šta im se dešava.

Vaga

Vage se trude da održe ravnotežu i sklad u svim odnosima. Deloju mirno, sabrano i staloženo, kao da uvek znaju šta treba reći i kako smiriti situaciju. Međutim, u toj potrebi da svima budu na usluzi često zanemaruju sopstvene potrebe. Ispod površine kriju se neodlučnost, tuga i osećaj neshvaćenosti. Njihova unutrašnja preispitivanja retko ko vidi.

Autor: Dalibor Stankov