Stiže retrogradni Jupiter u Raku: 4 znaka se vraćaju u prošlost 12. novembra

Jupiter, jedna od najsrećnijih planeta u svemiru, krenuće svojim retrogradnim hodom u Raku 15. novembra i imaće jak uticaj na Rakove, Ovnove, Jarčeve i Vage.

Retrogradni Jupiter u Raku donosi period preispitivanja emocija, porodičnih odnosa i sigurnosti. Ovo je vreme kada vraćamo starim sećanjima, korenima i osećanjima koja su nekada bila potisnuta.

Čežnja za prošlošću

Jupiter u Raku obično teži da zaštiti, da stvori dom i emocionalnu stabilnost, ali kada je retrogradan, usmerava pažnju ka onome što smo potisnuli u sebi, potrebi za bliskošću, nežnošću i osećajem pripadnosti.

Mnogi u ovom periodu mogu osetiti nostalgiju, čežnju za prošlošću, želju da poprave porodične odnose ili da pronađu unutrašnji mir. Intuicija postaje izuzetno jaka, a snovi mogu donositi važne poruke iz nesvesnog.

Retrogradni Jupiter u ovom znaku podseća da pravo bogatstvo nije u materijalnom, već u emocionalnom ispunjenju i osećaju topline i sigurnosti koje nosimo u sebi.

Preispitivanje

Ovo vreme često donosi i potrebu da se preispita vera u sebe i život, posebno kroz prizmu emocija i ranjivosti. Ljudi mogu prepoznati gde su sebe davali previše, a gde zanemarivali sopstvene potrebe. Uči nas da rast nije uvek vidljiv, već često tih, dubok i unutrašnji, onaj koji se događa kada oprostimo, pustimo ili prigrlimo ono što jesmo.

Jupiter će biti retrogradan u Raku do 11. marta 2026. godine.

Autor: S.M.