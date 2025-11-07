Dnevni horoskop: Ovnovi, pazite se finansijskog rizika, Lavovi imaju probleme sa sinusima, a evo šta očekuje ostale znake zodijaka!

Dnevni horoskop za četvrtak, 7. novembar, akcenat stavlja na poslovne prilike. Pojedinim pripadnicima Zodijaka savetuje se da povuku potez koji će im omogućiti početak nove saradnje, a nekim horoskopskim znacima sleduju rasprave. Pogledajte šta su astrolozi posavetovali za vaš horoskopski znak.

OVAN

Dobro osmislite poslovne poteze jer postoji finansijski rizik. Odluke donosite na kolektivnom nivou. Ovaj dan može obeležiti atmosfera nesporazuma s partnerom. Osećate se neshvaćeno. Glavobolja.

BIK

Naglašeno je vaše polje poslovnih saradnika i organizacije. To vam može doneti početak nove saradnje. Posvetite više vremena partneru, uskoro vas očekuje kritika upravo zbog toga. Rešite to na vreme. Nervoza i nesanica.

BLIZANCI

Atmosfera na poslu danas će vam doneti nervozu, jer može doći do iznenadnog zastoja u prilivu novca. Pripremite rezervni plan. Poznanstvo s veoma privlačnom osobom na kraćem putovanju neće vas ostaviti ravnodušnim. Zdravlje solidno.

RAK

Mogućnost da drugi pogrešno protumače vaše reči u poslovnoj komunikaciji je velika. Precizno se izražavajte. Nerazumevanje između vas i partnera izbacilo vas je iz takta. Rešite problem što pre da ne dođe do udaljavanja. Bolovi u nogama.

LAV

Važan sastanak s nadređenima proći će u atmosferi vaše afirmacije. Pa ipak, vaše originalne ideje neće biti odmah prihvaćene. Nerazumevanje s partnerom može vas ispuniti nezadovoljstvom. Mogući su nesporazumi. Problem sa sinusima.

DEVICA

Pruža vam se prilika da počnete da radite nešto sasvim novo. To će, međutim, zahtevati ovladavanje novim veštinama. Vaš odnos s novim partnerom prolazi kroz period psihološke igre vruće-hladno. To vas emocionalno iscrpljuje. Variranje pritiska.

VAGA

Do vas mogu dopreti neke spletke, a to može dovesti do prilično neprijatne rasprave na poslu. Zadržite diplomatski stav. Okruženi ste brojnim obožavaocima na svakom koraku, pa vam neće biti teško da odaberete onog pravog. Glavobolja.

ŠKORPIJA

Ne preporučuje se da ulazite u rizične poslove i da sarađujete s neproverenim saradnicima. Mogući su previdi. Vaša osećanja prema partneru su pomešana jer se u poslednje vreme ponaša nedosledno. Porazgovarajte o svemu otvoreno. Reuma.

STRELAC

Atmosfera neizvesnosti koju donosi proces reorganizacije u vašoj firmi unosi vam nervozu. Pa ipak, to će se dobro odraziti na vašu poziciju. Slobodni Strelčevi danas mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu u znaku Riba. Zadržavanje vode u organizmu.

JARAC

Planete vam pružaju podsticaj da uvedete nove ideje u poslovanje. To će vas izbaciti daleko ispred konkurencije. Partner pokazuje znake ljubomore a da za to nema nikakvog razloga. Osećate se neshvaćeno. Probavne tegobe.

VODOLIJA

Obazrivo planirajte svoje investicije jer vaši ciljevi mogu biti postavljeni nerealno visoko. Mogući su previdi u rukovanju novcem. Slobodne Vodolije očekuje poznanstvo sa zanimljivom osobom u znaku Lava. Vrtoglavica.

RIBE

Važne vesti mogu doprineti tome da neočekivano otputujete na poslovno putovanje. Uspešan poslovni dogovor. Vaša veza s partnerom prolazi kroz daleko stabilniju etapu nego ranije. Vaš odnos je pun ljubavi i razumevanja. Tahikardija.

Autor: A.A.