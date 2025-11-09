ZA 4 HOROSKOPSKIH ZNAKOVA POČINJE SJAJAN PERIOD 10. NOVEMBRA! Blistaće ove nedelje - sve će im ići od ruke

Prema astrolozima, sledeće nedelje će 5 horoskopskih znakova imati pozitivan period i povoljne prilike.

Tokom cele nedelje, od 10. do 16. novembra 2025. godine, 4 horoskopska znaka imaju odlične horoskope.

Mesec u Devici 13. novembra će nam pomoći da obratimo pažnju na detalje i dalje razvijamo svoje veštine. Zatim, kada Mesec uđe u Vagu 15. novembra, ljubav i romantika će biti istaknuti.

Četiri horoskopska znakova će tokom cele nedelje iskusiti pozitivne prilike. Mars je prešao u Strelca 4. novembra i ostaće u vatrenom znaku do 15. decembra. Ovaj snažan tranzit daje motivaciju da se ove pozitivne prilike iskoriste

Lav

Lavovi će ove nedelje imati moćnu intuiciju.Ova nedelja vam vam omogućava da imate nove perspektive i ideje i pomaže vam da krenete napred i zatvorite cikluse. Ovo je vreme da se fokusirate na stvari koje vam donose optimizam i nadu i period kada nožete da se rešite svih negativnih navika.

Ovaj period donosi finansijsku svest, pomažući vam da budete mnogo strožiji sa svojim navikama potrošnje. Isto tako, isticaćete se u liderskim ulogama. To će vam dati prednost ako sarađujete sa drugima.

Devica

Ova nedelja može da bude pozitivno resetovanje i da vam omogući da se povežete sa onim što želite da radite u budućnosti. Sada postavljate temelje, jer imate dovoljno samopouzdanja. Pazite da ne preuzimate previše stvari odjednom, jer ne želite da destabilizujete sebe ili svoje planove.

Ovaj period će vam omogućiti da sebe pogledate drugačije. Počinjete da razvijate pozitivniji odnos sa sobom tokom ove sezone Škorpije. Biće mnogo prilika da izađete iz svoje zone udobnosti, a Venera u Škorpiji će vam pomoći da upoznate nove ljude i zabavite se.

Tokom ove nedelje, takođe ćete se osećati mnogo magnetičnije i šarmantnije. Imaćete nalet pozitivne energije kada su finansije u pitanju i moći ćete da se fokusirate na praktične korake koji će vam obezbediti Energija vam takođe pokazuje kako da vidite svoju vrednost i više cenite sebe.

Strelac

Za Strelčeve će ovo biti biti fenomenalna nedelja, čak i sa nekim izazovima. Savet astrologa je da se fokusirate na hobije koji vam omogućavaju da kanališete svoje emocije na zdrav način. .

Ovo je period učenja, ličnog rasta i povećanog optimizma. Mars omogućava Strelčevima da rade na onome što žele i da budete uspešni u tome. Ovo je period u kom osvajate ljude svojom duhovitošću i možete lako da ih impresionirate svojim znanjem.

Tokom ovog perioda, dobićete pohvale i priznanja od mentora i profesora. Prigrlite male kapi pozitivnosti ove nedelje jer vam pomažu da budete hrabriji. Mesec u Vagi vam pruža strukturu, plan i još mnogo motivacije da postignete što je više moguće.

Ovan

Ove nedelje, mogućnosti za napredovanje će se pomešati sa pozitivnom energijom. Ovo će biti divan period za povezivanje sa vašim umetničkim poduhvatima. Druženje će biti plodonosno tokom ovog perioda jer Mesec i Mars ga čine zabavnijim. Pripremite se da delite priče i ideje sa drugima.

Kada je Mesec u Devici, fokusiraćete se na detalje. Ovaj lunarni tranzit vas usporava i pomaže vam da obratite više pažnje na posao koji radite ili zadatke koji su pred vama.

Pred kraj nedelje ćete se okružiti voljenim i brižnim ljudima. Osećaćete se blagosloveno što ste okruženi ljudima koji vam pružaju podršku i brinu o vama. Ovnovi koji su u vezi će se odlično slagati sa partnerom i ojačati svoju vezu, piše Your tango.

Autor: Jovana Nerić