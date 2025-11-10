Dnevni horoskop: Devica ne trpi kritiku, slobodne Škorpije dobijaju neželjenu pažnju, dok je Vagama potrebna SAMO JEDNA STVAR

Dnevni horoskop za 10. novembar 2025. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 10. novembar 2025. godine kaže da vas energija vas gura napred, ali preterano samopouzdanje može da izazove sukobe sa kolegama. Slobodni privlače neočekivane simpatije, a zauzeti osećaju da je vreme za promene. Obratite pažnju na zglobove i mišiće, nagli pokreti donose bolove.

BIK

Rutina na poslu vam je već pomalo dosadila, ali vaša upornost donosi rezultate. U ljubavi sitnice stvaraju napetost: partner očekuje više pažnje, a slobodni privlače intrigantne osobe. Uravnoteženi obroci i šetnja balansiraju energiju.

BLIZANCI

Mentalna oštrina vam pomaže da osmislite nove ideje, ali površni razgovori sa kolegama mogli bi da izazovu nesporazume. Slobodni su raspoloženi za flert, zauzeti rizikuju raspravu oko sitnica. Nervni sistem traži pauze i disanje, a šetnja razbistrava misli.

RAK

Intuicija na poslu pomaže, ali kolege ne razumeju svaku vašu odluku. U ljubavi osećate dubinu: sitni nesporazumi mogu da probude stare dileme. Emocionalni stres odražava se na varenje; nežna fizička aktivnost oslobađa tenziju.

LAV

Dnevni horoskop za 10. novembar 2025. godine kaže da vaša kreativnost i harizma privlače pažnju, ali previše dominacije može da izazove zavist. Partneri traže iskrenost, slobodni doživljavaju nepredviđene romantične situacije. Srce i telo traže umeren trening, pauze i energične šetnje.

DEVICA

Upornost na poslu vam donosi prednost, ali kritika kolega bi mogla da izazove tenziju. U ljubavi, vaša praktičnost ponekad iritira partnera, dok slobodni privlače one koji cene stabilnost. Umor se leči laganom šetnjom i disciplinovanim ritmom.

VAGA

Dnevni horoskop za 10. novembar 2025. godine kaže da pregovori i kompromisi vode do uspeha, ali ako su granice nejasno izražene, moguće su razmirice. Slobodni traže stabilnost, zauzeti osećaju tenziju u odnosu sa partnerom. Kičma i vrat su preopterećeni.

ŠKORPIJA

Neočekivane situacije na poslu testiraju vaše strpljenje. Partner krije emocije, a slobodni dobijaju neželjenu pažnju. Napravite distancu od ljudi koji vam crpe energiju. Stres se odražava na mišiće, ples i šetnje oslobađaju energiju.

STRELAC

Proširenje ideja i eksperimentisanje neće vam doneti ništa dobro, samo sukobe sa skeptičnim kolegama. Ljubav je avantura, ukoliko ste singl očekujte iznenadne susrete i spontanost pomešane sa blagim nesporazumima. Stopala i noge zahtevaju pažnju; bicikl ili penjanje pomažu.

JARAC

Planiranje u vezi i disciplina daju rezultate, ali partner nije zadovoljan. Osećate njegovu rezervisanost, bolje razrešite nedoumice što pre. Slobodnima se udvara neko sa skrivenim namerama. Bolovi u kičmi i više spavajte.

VODOLIJA

Originalne ideje na poslu nailaze na nerazumevanje, a ljubavni odnosi zahtevaju da nađete balans između nezavisnosti i posvećenosti. Slobodni doživljavaju intrigantne susrete, zauzeti preispituju granice. Kreativna aktivnost oslobađa napetost.

RIBE

Dnevni horoskop za 10. novembar 2025. godine kaže da vam vaša urođena intuicija i sanjarska energija pomažu u poslu, ali previše povlačenja donosi nesporazume. Slobodni privlače duboku vezu, zauzeti osećaju da partner igra emotivne igrice. Emocionalni stres utiče na glavobolju; plivanje i meditacija donose olakšanje.

Autor: S.M.