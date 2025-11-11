AKTUELNO

Horoskop

DNEVNI HOROSKOP: Bik privodi kraju neki stari posao, Devica ima trzavice s prijateljima, Strelac s nadređenima

Izvor: Novosti, Foto: Pixabay.com ||

Saznajte šta vas danas, 11. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

OVAN

Jupiter kreće retrogradnim hodom preko vaše kuće privatnosti iznoseći na svetlo dana stare porodične probleme. Teškoće s polaganjem ispita, upisom na fakultet ili na putovanjima Čitajte sitna slova u ugovorima koje treba da potpišete. Nervoza.

Foto: Pixabay.com

BIK

Naglašena kuća novca s Jupiterom koji kreće retrogradnim hodom donosi vam uspeh preko trgovine, učenja ili stranaca. Možete uspešno da privedete kraju posao koji je dugo bio "na čekanju". Unosite više tečnosti.

Foto: Pixabay.com

BLIZANCI

Retrogradni hod Jupitera preko druge kuće donosi vam kraću finansijsku stagnaciju. Mesec u vašem znaku najavljuje zaradu, preko započetog posla sa nekretninama, trgovine hranom ili saradnje sa ženama na položaju.

Foto: Pixabay.com

RAK

Jupiter kreće retrogradnim hodom preko vašeg znaka pa se preporučuje finalizacija starih dogovora, uz dodatni oprez s dokumentacijom. Problemi sa sudskim sporovima. Ljubavni partner nešto krije od vas i verovatno vas intuicija ne vara.

Foto: Pixabay.com

LAV

Jupiter, koji vlada vašim ljubavnim životom i kreativnošću, u 11. kući, kreće retrogradno preko kuće inspiracije, donoseći vam uvećanje prihoda preko visokog obrazovanja, saradnje sa strancima, dalekih putovanja ili pravnih akata.

Foto: Pixabay.com

DEVICA

Retrogradni hod Jupitera, vladaoca partnerskih odnosa i privatnog života, preko 11. kuće, donosi vam uspeh preko saradnje sa starim saradnicima ili obnove stare poslovne ideje. Odlaganje planova, trzavice s prijateljem.

Foto: Pixabay.com

VAGA

Jupiter kreće retrogradno preko kuće karijere i društvnog statusa, donoseći vam sukobe s nadređenima, autoritetima, roditeljima, kao i probleme na putovanjima. Problem sa zadržavanjem vode u telu.

Foto: Pixabay.com

ŠKORPIJA

Jupiter kreće retrogradnim hodom preko devete kuće donoseći vam uvećanje prihoda preko obnove kontakata ili saradnje sa strancima, putovanja, pravnih akata ili obrazovanja. Susret u tajnosti sa šarmantom osobom.

Foto: Pixabay.com

STRELAC

Vaš vladalac Jupiter kreće retrogradnim hodom preko kuće novca, intime i rizika, donoseći vam probleme sa finansijama, nadređenima i partnerom. Nesporazumi s autoritetima ili nadređenima. Poslušajte savet Vodolije.

Foto: Pixabay.com

JARAC

Retrogradni hod Jupitera, planete srećnih okolnosti, preko sedme kuće donosi obnovu nekog ugovora, susret sa starim partnerom, trudnoću ili proširenje porodice. Obnova stare ideje, ako se bavite umetničkim zanimanjem.

Foto: Pixabay.com

VODOLIJA

Retrogradni hod Jupitera preko kuće posla vraća vas saradnji sa starim partnerima, starim poslovnim idejama ili rešavanju starih sudskih sporova. Odlaganje ili kašnjenje planova i manji zastoj u finansijama.

Foto: Pixabay.com

RIBE

Vaš vladalac Jupiter, planeta ekspanzije, kreće retrogradnim hodom preko kuće ljubavi praveći napet aspekt s asteroidom Hiron što nagoveštava obnovu kontakta sa starom simpatijom. Imate želju da dovršite neki umetnički projekat.

Foto: Pixabay.com,

#Astrologija

#Horoskop

#znaci

#zodijak

POVEZANE VESTI

Horoskop

DNEVNI HOROSKOP: Rak odlaže dogovor, Devica ima problem s ugovorom, a Jarac sa voljenom osobom

Horoskop

Stiže keš za 3 znaka, a Strelčevima se dnevni horoskop neće svideti: Očekuju ih sukobi i na poslu i u ljubavi

Horoskop

Zvezde predviđaju ODLIČAN DAN ZA LJUBAV: Vage se prepuštaju emocijama, Jarčevi dobijaju poziv za izlazak, a kod Riba sve puca od strasti

Horoskop

Ovnovi ulaze u sukob sa šefovima, Ribe da se čuvaju prevaranata, a Vage da izbegavaju nepotrebne troškove

Horoskop

Rak na meti ogovaranja, Ribe imaju brojne udvarače, a JEDAN ZNAK očekuje veći uspeh u poslu

Horoskop

ASTRO PROGNOZA: Škorpije ulaze u TAJNU ROMANSU, Vodolije očekaju rasprave sa kolegama, a Bikove problemi sa partnerom