Novac stiže za 4 znaka: Evo ko će dobiti pare do 22. novembra, a jedan znak treba da igra igre na sreću

Retrogradni Merkur je uveliko na snazi, a položaj zvezda će pojedinim znakovima Zodijaka odgovarati, pa će uspeti da zarade novac do 22. novembra.

Zbog uticaja retrogradnog Merkura treba biti oprezan sa papirologijom, ali i ugovorima koji imaju vrednost.

Ipak, pojedini znakovi će uspeti da izbegnu negativan uticaj planeta, pa će profitirati. Znakovi kao što su Strelčevi, Škorpije, Vage i Lavovi mogu da očekuju poboljšanje finansijske situacije u narednih sedam dana.

STRELAC

Mars i Merkur u vašem znaku donose vam snažan podsticaj za veliku zaradu. Svaka vaša inicijativa ili ideja može da se unovči u ovom periodu.

ŠKORPIJA

Finansijsko stanje je bolje nego ikada. Vi ste jedan od znakova koji će profitirati i imati pun novčanik.

VAGA

Venera u Škorpiji donosi vam odličnu nedelju za zaradu. Posredstvom Škorpije možete da zaradite veliki novac.

LAV

Merkur u Strelecu jeste retrogradan, ali dobro aspektovan, tako da vas očekuje novac koji je kasnio. Vrlo verovatno ćete uspeti da naplatite dugove.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Ovan.

Autor: A.A.