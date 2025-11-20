Kolo sreće se okreće u korist OVA 3 znaka: 2026. je njihova godina, sve će im ići od ruke

Do kraja 2025. astrološka slika menja se tako da pojedinim znacima donosi podršku koju su dugo čekali.

Ovo je period u kojem se energije konačno slažu tako da otvaraju nove puteve, olakšavaju odluke i daju vidljive rezultate. Tri znaka ulaze u fazu stabilizacije i napretka. Ovo je trenutak da iskoriste ono što se dugo pripremalo u pozadini.

Bik

Bikovi kraj godine dočekuju sa temama doma, sigurnosti, porodice i finansija u prvom planu. Planete pokreću sve što je bilo zakočeno, traže jasan razgovor, dogovor ili odluku koju ste dugo odlagali. Ovo je trenutak kada Bikovi postavljaju temelje za sledeću godinu i rešavaju ono što ih je mučilo duži period.

Porodični odnosi postaju izvor snage. Mnogi Bikovi mogu dobiti neočekivanu podršku, pomoć ili priliku koja dolazi upravo kroz ljude od poverenja. Teme koje ste gurali pod tepih sada se vraćaju u fokus, ali ovog puta sa namerom da se konačno zatvore.

Ovo je faza u kojoj se jača unutrašnja stabilnost i hrabrost da kažete tačno ono što mislite. Sve odluke koje donesete u poslednjim mesecima 2025. postaće osnov za mirniji i bogatiji početak 2026.

Savet: Fokusirajte se na stabilnost. Bolja organizacija doma, finansija i odnosa stvara osećaj sigurnosti koji vam je sada ključan. Doslednost je vaša najveća snaga.

Jarac

Jarčevima se menja način razmišljanja. Navikli ste da uspeh merite rezultatima, brojkama i opipljivim stvarima, ali ovo je period u kojem vam planete jasno pokazuju da morate napraviti unutrašnji zaokret.

Preispitujete svoje vrednosti, motive i ono što vas zaista pokreće. Kada prestanete da radite stvari zato što morate, a počnete zato što vam imaju smisla, energija se oslobađa i projekti koji su mesecima ili godinama stajali u mestu mogu iznenada krenuti napred.

Ovo nije sreća, ovo je trenutak u kojem iskustvo i hrabrost da promenite pristup rade zajedno. Jarčevi koji prihvate taj pomak biće među najuspešnijima do kraja 2025.

Savet: Ne merite uspeh samo spoljnim pokazateljima. Kada sledite ono što vam donosi dublje zadovoljstvo, put se sam raščišćava. Vaše osnovne vrednosti sada su najbolji vodič.

Ribe

Ribe ulaze u period u kojem njihova intuitivna priroda dobija snažnu podršku. Jupiter i Saturn rade u tandemu: Jupiter pomaže da završite dugotrajne unutrašnje procese, a Saturn daje strukturu i stabilnost da sve to pretočite u konkretne rezultate.

Sve što ste radili tiho, strpljivo ili povučeno sada dolazi u fazu ostvarenja. Ljudi počinju da vas prepoznaju, prilike se otvaraju spontano, podrška dolazi kada vam najviše treba.

Ovo nije haotičan period, već vreme u kojem se osećate usklađeno sa sobom. Ribe koje su pustile prošlost i dale sebi dozvolu da sanjaju sada mogu privući upravo ono što im treba da naprave veliki korak.

Savet: Verujte svom osećaju. Vaša intuicija sada je jača nego ikad. Kada sledite ono što vam deluje kao pravi smer, vrata se otvaraju bez napora.

pročitajte još Evo kada će se zabeleti Beograd: Objavljena najnovija prognoza

Autor: Marija Radić