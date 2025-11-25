Dnevni horoskop: Ovnovi problemi sa pritiskom, a Škorpije se zbližavaju sa partnerom

Dnevni horoskop 25. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta svaki horoskopski znak može očekivati ovog utorka.

OVAN

Ovaj dan doneće poseban uspeh Ovnovima koji se bave uslužnim delatnostima ili trgovinom. Finansijski uspeh. Nesuglasice s partnerom ili ukućanima danas mogu kulminirati. Situacija će zahtevati dodatno prilagođavanje. Variranje pritiska.

BIK

Uspešno ćete završiti rad na jednom dugoročnom projektu. Odlične rezultate postići će Bikovi koji se bave uslužnim delatnostima. Vaš odnos s partnerom prožima harmonija i razumevanje. Očekuje vas zajedničko putovanje. Glavobolja.

BLIZANCI

Ovaj dan doneće odlične rezultate i priznanja onim Blizancima koji se bave kreativnim zanimanjima ili nekom umetnošću. Napredak u karijeri. Partner vas može optužiti da se ponašate nedosledno i da živite u svom svetu. Reuma.

RAK

Ovaj dan može vam doneti probleme administrativne prirode. Moguća je konfuzija u vezi s nekom dokumentacijom. Potrudite se da ništa ne prećutkujete u ovom periodu, inače partner može početi da sumnja u vas. Probavne smetnje.

LAV

Ovaj dan donosi uspeh onim Lavovima koji se bave nekom kreativnom oblašću. Očekuje vas napredak u karijeri. Jedan izlazak s prijateljima može vam doneti prijatno iznenađenje. Moguća je ljubav na prvi pogled. Tahikardija.

DEVICA

Ovaj period može vam doneti porast popularnosti u poslovnim krugovima. Mogući su javni nastupi. Nedavno poznanstvo sa osobom u znaku Riba ostavilo je na vas jak utisak. Moguć je početak veze. Pad imuniteta.

VAGA

Ovaj dan proteći će u znaku važnog poslovnog sastanka. Međutim, budite oprezni kako ne bi došlo do krupnog previda. Vaš odnos s partnerom ulazi u daleko mirnije vode. Planirate zajedničko putovanje. Probavne smetnje.

ŠKORPIJA

Moguć je privremeni zastoj u okviru prometa novca. Neophodno je da pripremite rezervni plan, ne improvizujte rešenja. Vaš odnos s partnerom postepeno sve više dobija na kvalitetu. Između vas dolazi do sve većeg zbližavanja. Pad imuniteta.

STRELAC

Trudite se da zadržite isti nivo rezultata na poslu, ali u isti mah trpite pritisak nadređenih što se tiče rokova. Stari problem u okviru porodice i u ovom periodu može da vam zadaje glavobolju. Tahikardija.

JARAC

Konstruktivan razgovor na poslu i početak rada na novom poslovnom projektu ispuniće vas posebnim radnim elanom. Slobodni Jarčevi danas mogu da sretnu veoma privlačnu osoba u znaku Raka ili Device. Početak nove veze. Solidno.

VODOLIJA

Ovaj dan će vam doneti uspeh ukoliko se bavite nekom kreativnom oblašću kao što je dizajn ili nekom drugom umetnošću. Vodolije koje su u braku uspešno će ostvariti zajednički poduhvat s partnerom. To će ovaj dan ispuniti zadovoljstvom.

RIBE

Atmosferu ovog dana na poslu obeležiće početak rada na jednom dugoročnom projektu. Finansijski uspeh. Ribe koje su u braku planiraju zajedničko putovanje na odmor. To će vam pomoći da se više posvetite jedno drugom.

