DNEVNI HOROSKOP: Ovnovi gube svaki živac, Vage KONAČNO preuzele stvari u svoje ruke

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za danas!

OVAN

Pripremite sve svoje živce za dešavanja tokom ovog dana. Izuzetno užurbani momenti i istovremeno se od vas zahteva velika odgovornost. U ljubavnom segmentu vas prati sreća i zadovoljstvo. Partner je okrenut prema vama.

BIK

Planovi funkcionišu dobro, imate podršku ljudi sa kojima radite, a možete biti obradovani i novčanim prilivom. Velika podrška stiže i od strane voljene osobe. Ukoliko ste usamljeni, postoji mogućnost novog poznanstva, i to preko poslovnog segmenta.

BLIZANCI

Možete biti prijatno iznenađeni time što je jedna osoba ispunila obećanje i otvorila vam nove mogućnosti u poslu. Neko vam se jako dopada i želite da pokrenete komunikaciju sa tom osobom. Spremni ste da se bacite u ljubavna osvajanja.

RAK

Shvatate da od vašeg pravilnog pristupa sada zavisi u kom pravcu će se jedna saradnja odvijati. Spremni ste da promenite neke stvari kod sebe i da budete opušteniji. Odličan je momenat da se smire strasti povodom nekih situacija sa voljenom osobom.

LAV

Neki dogovori su vam oduzeli dosta snage i energije, pa je danas pravi trenutak da ih uspešno privedete kraju. Budite pametni – danas možete sve okrenuti u svoju korist. Odličan je momenat da pokrenete priču sa nekim ko vam je privlačan.

DEVICA

Neko vas iz kolegijalnog okruženja podržava i daje vam vetar u leđa. Sa ovakvom podrškom možete bez problema ostvariti ono što ste planirali. Otvoreni ste da jednoj osobi ponovo pružite šansu kada je emotivni život u pitanju.

VAGA

Pravi je trenutak da u potpunosti uložite sebe u sve ono što vam je bitno. Nemojte samo preterati i prenagljeno reagovati u nekim situacijama. Spremni ste da napravite veći korak napred u vašem emotivnom odnosu.

ŠKORPIJA

Dobro razmišljanje i planiranje dovešće vas u situaciju da vam bude ponuđena poslovna prilika koju vredi uzeti u razmatranje. Odličan dan i u poslovnom, ali i u emotivnom segmentu – osobi koja vam se dopada možete pokazati zainteresovanost.

STRELAC

I vama ovaj dan nosi izuzetne prilike i velike mogućnosti za ostvarenje. Kod nekih će se to odraziti kroz finansijski segment, a kod drugih kroz dešavanja na polju ljubavi. U svakom slučaju – očekuje vas zadovoljstvo, ispunjenost i optimizam.

JARAC

Možda smatrate da nemate pravu podršku nadređenih, pa ćete biti prijatno iznenađeni prilikama koje će vam biti ponuđene. Opuštenost vlada u odnosu sa voljenom osobom. Spremni ste da pokrenete i ozbiljnija pitanja.

VODOLIJA

Jaki kontakti sa inostranstvom obeležiće dan. Nekima od vas će se otvoriti prilika i da otputuju. Svi vaši planovi danas su ostvarivi, pa vam se savetuje da budete izuzetno aktivni. U emotivnom delu – dobijate jasnu potvrdu zainteresovanosti od jedne osobe.

RIBE

Dan koji može promeniti mnogo toga. Neki od vas će dobiti konačno zasluženu nagradu za svoj trud, dok će se drugima otvoriti nove, veoma pozitivne i podsticajne mogućnosti. Kontakt sa jednom osobom donosi vam veliko zadovoljstvo.

Autor: Iva Besarabić