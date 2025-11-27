Rođeni baksuzi: Ova 3 znaka stalno privlače nesreću i probleme – sudbina im ne da mira

Priznajte, da li vas stalno prate problemi? Astrolozi otkrili – ova 3 znaka Zodijaka su rođeni baksuzi, a ovo je razlog vaše nesreće!



Svi mi imamo uspone i padove, ali izgleda da neki ljudi stalno „izvlače deblji kraj“. E, pa, ako ste rođeni u znaku Bika, Ribe ili Vage, možda niste krivi vi – nego zvezde.

Astrologija je ponekad surova: ova tri znaka su rođeni baksuzi koji stalno privlače probleme. Njima sudbina ne da mira, a istina je da im njihove najjače osobine, kada se loše koriste, samo pojačavaju taj kosmički izazov.

Bik – Kad tvrdoglavost postane baksuzluk

Bikovi su zapravo sami sebi najveći neprijatelji kada im krene loše. Oni su inače poznati kao stubovi istrajnosti, ali ta vrlina se često pretvori u ekstremnu tvrdoglavost. Kada Bik zacrta svoj put, on ne vidi prepreke, već ih doživljava kao neprijatelje koje treba uništiti. Sudbina ih kažnjava kada odbijaju da promene mišljenje ili strategiju.

Zbog toga se Bik često nađe u finansijskom gubitku ili prekidu posla, jer jednostavno nije hteo na vreme da skrene.

Ribe – Plove u tuđoj nesreći

Ribe su najveći baksuzi Zodijaka zbog prevelike emotivnosti i saosećanja. One su kao sunđeri – upijaju svu tuđu nesreću i probleme kao da su njihovi! Ne znaju da postave granice. Njihova pasivnost i potreba da pomognu često ih uvuku u tuđe skandale, finansijske drame i loše energije.

Ribe na kraju imaju osećaj da žive tuđim, tužnim životima. Ta konstantna žrtva čini da se prava, zaslužena sreća od njih stalno izmiče.

Vaga – Propala sreća zbog vaganja

Vage su rođeni baksuzi iz jednog prostog razloga: neodlučnost. Sudbina im daje prilike, ali one stalno vagaju, analiziraju i čekaju onaj savršeni trenutak koji nikada ne dođe. Zbog tog konstantnog balansiranja, propuštaju ključne životne izbore – bilo da su ljubavni, poslovni ili finansijski.

Vage se često kaju, a problemi im dolaze u obliku propuštenih vozova. Njihova sreća je u stalnom zastoju, jer im stalno treba nečije odobrenje za sledeći korak.

Zato im sudbina ne da mira!

Ova tri znaka, svaki na svoj način, sabotiraju svoju sreću. Sudbina im šalje upozorenja i lekcije, ali oni ih, zbog svoje prirode, često ignorišu, birajući teži put.

Oni moraju da shvate da je problem u toj unutrašnjoj energiji, koja stalno privlači izazove, dok ne nauče kako da koriste svoje mane kao vrline.

Autor: S.M.