Retrogradni Saturn u Ribama je krenuo napred: 4 znaka izlaze iz paklenog perioda

Saturn u Ribama završio je svoj retrogradni hod u ovom znaku 28. novembra, čime stiže olakšanje za Ribe, Strelčeve, Blizance i Device.

Retrogradni Saturn u Ribama polako kreće napred, donoseći olakšanje u oblastima gde ste se poslednjih meseci osećali zaglavljeno, nesigurno ili preopterećeno obavezama.

Sve što je bilo nejasno, emocije, granice, odgovornosti, odnosi, pa čak i strahovi sada počinje da dobija formu. Saturn prestaje da vas vraća unazad i umesto toga vam daje priliku da primenite ono što ste naučili tokom retrogradnog perioda.

Prestanak krize

Kako se kreće direktno, Saturn donosi odlučnost, strpljenje i strukturu u vodene, haotične energije Riba. Intuicija postaje praktičnija, snovi mogu da se pretvore u planove, a obaveze koje ste dugo odlagali sada postaju izvodljive. Ovo je trenutak za stabilizaciju, jačanje granica i donošenje odluka koje vas vode ka izlasku iz emotivnih ili životnih kriza.

Saturn sada nagrađuje trud, zrelost i hrabrost da se suočite sa sobom, svojim strahovima i svojim željama. Ovo je početak novog toka energije gde vraćate kontrolu, jasnoću i osećaj da ste ponovo na svom putu.

