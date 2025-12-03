Mesec je u Biku: Stiže srećan period za OVA tri znaka

Mesec, planeta koja se najbrže kreće, nalazi se u Biku, gde povoljno deluje na Bikove, Device i Jarčeve.

Mesec u Biku donosi mirniju, stabilniju i prizemniju energiju u odnosu na mnoge druge lunar­ne uticaje. Emocije su u ovom periodu postojane, ali i snažnije povezane sa osećajem sigurnosti i uživanja u jednostavnim stvarima.

Ljudi su tada skloniji da traže kvalitet umesto brzine u odnosima, u hrani, u novcu, u svakodnevnim izborima.

Temelji koji traju

Ovo je vreme kada nam prija sve što je lepo, udobno i poznato. Potreba za stabilnošću može da vas navede da više brinete o svom domu, telu i finansijama. Intuicija se oslanja na ono što je provereno i realno, a impulsivne odluke ustupaju mesto strpljivim, promišljenim potezima. Mesec u Biku podstiče nas da usporimo, da budemo zahvalni na onome što imamo i da izgradimo temelje koji će trajati.

U emotivnim odnosima javlja se želja za doslednošću, lojalnošću i fizičkom bliskošću, ali bez dramatičnih trzavica. Ovo je idealno vreme da se povežete sa sobom kroz rutine koje hrane telo i dušu, kao i da donesete odluke koje vode ka većoj sigurnosti i dugoročnoj stabilnosti.

Autor: Marija Radić