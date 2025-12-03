Stiže Supermesec u Blizancima: Evo kako će uticati na svaki horoskopski znak

Poslednji Supermesec u 2025. godini donosi snažnu energiju i promene za sve znakove zodijaka.

Ovog četvrtka, 5. decembra, na nebu nas očekuje poslednji Supermesec 2025. godine, koji će se naći u znaku Blizanaca. Njegov uticaj osetiće svaki horoskopski znak, a astrolozi poručuju da će nam pomoći da otkrijemo sopstvene snage i suočimo se sa strahovima. Vladar ovog tranzita je Merkur, pa će period biti obeležen rastom, razumevanjem i introspektivnim uvidima.

Kako je više planeta u direktnom hodu, pred nama je ulazak u novo životno poglavlje. Mesec nas podseća da zatvorimo stare priče pre nego što zakoračimo u 2026. godinu. Iako nas može povući da se bavimo prošlošću, ona nam sada služi kao alat za bolje razumevanje sadašnjeg trenutka.

Uticaj na horoskopske znakove

Ovan

Pred vama je novo putovanje učenja. Pun Mesec u Blizancima podstiče znatiželju i može vas motivisati da upišete kurs ili se posvetite novim temama.

Bik

Fokus je na odnosima. Lunacija osvetljava veze koje vas iscrpljuju i traži da postavite jasne granice.

Blizanci

Supermesec u vašem znaku donosi promenu rutine i priliku da budete korak ispred. Mars u opoziciji traži naporan rad, ali Saturn olakšava put.

Rak

Ovaj tranzit vas uči samostalnosti i neovisnosti. Prisetićete se lekcija iz prošlih odnosa kako biste poboljšali buduće veze.

Lav

Iz udobnosti doma dobijate inspiraciju za nove ideje. Sunce i Venera vam daju snagu da učvrstite temelje i rešavate probleme.

Devica

Vreme je za povezivanje sa porodicom i prijateljima. Lunacija podstiče kreativnost i završavanje projekata, posebno onih vezanih za dom.

Vaga

Dobijate samopouzdanje da podelite svoje projekte. Pun Mesec donosi maštovitost i priliku da završite započete poslove.

Škorpija

Tranzit vas usmerava na unutrašnje isceljivanje. Ovo je period za introspektivne metode poput pisanja dnevnika i pomirenja sa drugima.

Strelac

Pun Mesec donosi emotivno razdoblje, ali i nagrađujuće. Venera u vašem znaku unosi harmoniju i podstiče vas na samoljubav i odmor.

Jarac

Kako se bliži vaša sezona, osećate umor. Lunacija vas podseća da balansirate rad i brigu o sebi. Mars uskoro ulazi u vaš znak, pa čuvajte energiju.

Vodolija

Učite o odnosima koje želite u budućnosti. Sezona Strelca donosi podršku i lakše povezivanje sa zajednicom.

Ribe

Supermesec otključava vašu vizionarsku stranu. Saturn u direktnom hodu daje optimizam i hrabrost da nastavite ka cilju.

Autor: Dalibor Stankov