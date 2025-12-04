Sutra tačno u 00 i 14 sati stiže neverovatan događaj: Pun Mesec u Blizancima menja život OVIM znakovima horoskopa

Poslednji pun Mesec u 2025. godini biće iza ponoći 5. decembra u vazdušnom znaku Blizanca, a simbolizuje kraj jednog životnog ciklusa.

Pun Mesec u Blizancima, kao poslednji u 2025. godini, nosi posebnu simboliku zatvaranja jednog mentalnog ciklusa. Poslednji pun Mesec imaće snažan uticaj na Blizance, Strelčeve, Ribe i Device.

Sve što je nedorečeno mora da se kaže

Njegova energija osvetljava sve što je tokom godine ostalo nedorečeno, neizrečeno ili pogrešno shvaćeno, pa mnogi mogu osetiti snažnu potrebu da razjasne odnose, izgovore istinu ili konačno donesu odluke koje su dugo odlagali.

Blizanci naglašavaju um, misli, informacije i reči, pa će se fokus pomerati na razgovore, poruke, papire, ugovore i vesti koje imaju važan uticaj na dalje planove. Ovo je trenutak kada postajemo svesni koliko su naše misli oblikovale realnost tokom godine i gde je potrebno da napravimo zaokret.

Emocije mogu biti pomešane, jer Blizanci donose nemir i radoznalost, ali pun Mesec sve pojačava i čini jasnijim.

Oslobođenje

Kako je poslednji u godini, ovaj pun Mesec poziva na oslobađanje od starih mentalnih obrazaca, negativnih uverenja i nepotrebnih briga, kako bismo u Novu 2026. godinu ušli rasterećeniji, sa jasnijim mislima i konkretnijim namerama.

Idealno je vreme za pisanje ciljeva, završavanje započetih razgovora i donošenje odluka koje će doneti više jasnoće i lakoće u narednom periodu.

Autor: Marija Radić