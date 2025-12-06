Žene rođene u ovim horoskopskim znacima su NAJGORE SVEKRVE: Snaje, čuvajte se, vi ste im trn u oku

Porodični odnosi često umeju da budu složeni, a uloga svekrve jedna je od onih koja najčešće nosi određenu dozu napetosti.

Dok se neke žene prirodno uklapaju u nove porodične dinamike, postoje horoskopski znakovi čije su osobine posebno izražene upravo u ovoj ulozi. Suzdržanost, potreba za kontrolom i emocionalna distanca često ih čine zahtevnijim i težim za razumevanje.

U nastavku izdvajamo četiri znaka koji se, prema astrolozima, najčešće smatraju najkomplikovanijim svekrvama.

Svekrva koja sve vidi i ništa ne prepušta slučaju

Žene rođene u znaku Škorpije kao svekrve deluju hladno, rezervisano i nepokolebljivo. Često su sumnjičave prema novim članovima porodice, a njihova snažna potreba za kontrolom može izazvati nelagodu kod snaje - naročito kada Škorpija oseti da gubi uticaj.

Oštar način komunikacije, direktne primedbe i retko ublažavanje reči stvaraju utisak "stroge" ili "oštre" svekrve.

Visoki standardi i stroga pravila

Svekrve rođene u znaku Jarca poznate su po svojoj praktičnosti i disciplini. Postavljaju jasna očekivanja i smatraju da se drugi treba prilagoditi njihovom načinu funkcionisanja.

Njihova racionalnost često se tumači kao hladnoća, a ozbiljan pristup životu ostavlja utisak tvrdoće. Kritike izgovaraju otvoreno, bez uvijanja, pa zbog toga mnogi misle da su krute i teško pristupačne.

Perfekcionista koja sve primećuje

Device su poznate po svom perfekcionizmu, a u ulozi svekrve ta crta dolazi do izražaja još snažnije. Suzdržane su u pokazivanju emocija, što ih čini distanciranima.

Njihova potreba da sve analiziraju često se tumači kao neprekidno kritikovanje, pa snaje mogu imati osećaj da su stalno na "proveri". Device retko prećute ono što im smeta, što dodatno pojačava utisak nametljivosti.

Hladna racionalnost umesto topline

Svekrve rođene u znaku Vodolije deluju emocionalno udaljeno, kao da ne umeju da se povežu na tradicionalnom, toplom porodičnom nivou.

Njihov fokus na racionalno i logično ostavlja utisak hladnoće, dok tvrdoglavi stavovi otežavaju postizanje kompromisa. Zbog te distanciranosti Vodolije često dobijaju reputaciju najnepristupačnijih i "najnezgodnijih" svekrva.

Autor: Marija Radić