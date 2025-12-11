Dnevni horoskop: Ovnove očekuje ljubavi iz prošlosti, Device uspeh na poslu, a Rakove emotivni preokret koji bi mogao potpuno da promeni planove!

Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta su vam zvezde predvidele ovog četvrtka.

OVAN

Spletke kolega od kojih ste to najmanje očekivali mogu vam doneti neprijatno iznenađenje. Moguće su konfliktne situacije. Očekuje vas nastavak ljubavne priče iz prošlosti. Novi susret može oživeti staru strast. Poteškoće s disanjem, problemi sa sinusima.

BIK

Ovaj dan prolazi u znaku važnog poslovnog sastanka iza zatvorenih vrata. Uspešan poslovni sporazum. Slobodni Bikovi konačno će sresti osobu u koju se mogu zaljubiti na prvi pogled. Pred vama je veoma romantičan sastanak. Prehlada.

BLIZANCI

Ovaj dan može da vam donese uspešne pregovore s novim saradnicima. Početak nove saradnje i sporazum o dugoročnoj saradnji. Osoba koja vam se dopada ponaša se kao da igra neku igru s vama. Moguća je dilema. Bolovi u zglobovima, naročito u kolenima.

RAK

Rakovi koji se bave uslužnim delatnostima ili prosvetom imaju veoma povoljan period za napredak u karijeri. Finansijski dobitak. Ostvarićete važan zajednički poduhvat s partnerom. Nova etapa u vašem odnosu. Probavne tegobe.

LAV

Pred vama je nova poslovna prilika. Međutim, rad na ovom projektu podrazumevaće dugotrajan trud i nova znanja i veštine. Moguće je obnavljanje veze s bivšom ljubavlju. Međutim, to vam donosi i dilemu. Variranje pritiska.

DEVICA

Device koje imaju privatni biznis ili se bave uslužnim delatnostima očekuju uspešni rezultati. Povećan obim posla. Vaš odnos s partnerom možda prolazi kroz period nesporazuma, kao da govorite različitim jezicima. Probavne smetnje.

VAGA

Važan poslovni sastanak doneće vam unosan sporazum o saradnji, i to na duže staze. Dobar finansijski period. Danas ćete uspešno prevazići problem u okviru porodice. To će doprineti zbližavanju s partnerom. Bolovi u nogama.

ŠKORPIJA

Ovaj dan može da obeleži vanredan finansijski dobitak. Postoji mogućnost da se aktivira dodatni izvor prihoda. Ovaj dan doneće vam i obnavljanje komunikacije s bivšom ljubavlju. Probudiće se stare strasti između vas. Glavobolja.

STRELAC

Uspešno ćete prevazići problem u vezi s krajnjim rokom projekta. U tome će vam u velikoj meri pomoći članovi vašeg tima. Strelčevi koji su u vezi prolaze kroz harmoničan period. Vaš odnos prožimaju ljubav i nežnost. Alergija.

JARAC

Zbog propusta jednog saradnika možete prekoračiti krajnji rok za završetak posla. Oslonite se na članove tima. Jarčeve koji su u vezi očekuje važan dogovor s partnerom. Uspešno ćete ostvariti bitan cilj. Bolovi u vratu.

VODOLIJA

Nezaposlene Vodolije danas mogu da očekuju važne vesti. Potrudite se da ostavite dobar utisak na razgovoru za posao. Slobodne Vodolije danas mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na nekom društvenom skupu. Variranje pritiska.

RIBE

Ovaj dan obeležiće proširenje kruga poslovnih saradnika. Uspeh u poslovnoj saradnji sa inostranstvom. Danas ćete rešiti jedan dugotrajan problem na nivou porodice i ukućana. Vaš odnos s partnerom sve je bolji. Zdravlje je dobro.

Autor: A.A.