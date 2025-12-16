PREZNOJAVANJE KREĆE: Ova 2 znaka će u januaru imati probleme sa finansijama, a samo 3 spavaće na parama

Januar važi za mesec stezanja kaiša, ali ove godine zvezde imaju drugačiji plan, barem za neke. Dok će pojedini horoskopski znaci ući u novu godinu sa novcem koji se lepi za njih, drugi će se pitati gde su im pare nestale već sredinom meseca.

Astrološke prognoze jasno izdvajaju one kojima januar donosi obilje, ali i dva znaka kojima preti ozbiljna finansijska praznina. Ne otkrivamo sve odmah - pogledajte šta vas čeka.

BIK

Bikovima januar donosi stabilnost i dobit kroz posao koji već rade. Mogući su bonusi, povišice ili neočekivani priliv novca koji dolazi kao nagrada za strpljenje iz prethodnih meseci. Ovo je idealan period za štednju i pametna ulaganja.

JARAC

Jarčevi su apsolutni pobednici januara. Novac dolazi kroz karijeru, nove ugovore i ozbiljne poslovne odluke. Sve što su planirali krajem prošle godine sada počinje da se isplaćuje. Mnogi će imati osećaj da im se trud konačno vraća.

LAV

Lavovi će znati kako da se nametnu i unovče svoje sposobnosti. Januar im donosi novac kroz kreativne projekte, samopromociju i kontakte. Nije isključena ni veća suma kroz poklon ili jednokratnu isplatu.

BLIZANCI

Blizanci će imati utisak da im pare samo prolaze kroz ruke. Neočekivani troškovi, dugovi ili pogrešne procene mogu ih dovesti u minus. Savet zvezda je jasan – bez impulzivnih kupovina i pozajmica.

RIBE

Ribe će u januaru trošiti iz emocija. Pomaganje drugima, pokloni i nerealna očekivanja mogu ih ostaviti bez finansijske sigurnosti. Ovo nije mesec za rizične poteze niti za ulaganja "na osećaj".

Ostali znakovi

Ostali horoskopski znaci biće negde između, bez velikih dobitaka, ali i bez ozbiljnih gubitaka. Ključ januara za njih je racionalnost i planiranje, jer će se pravi finansijski preokreti dogoditi tek u narednim mesecima.

Astro savet za januar

Zvezde poručuju jedno: januar nagrađuje disciplinu, a kažnjava nepromišljenost. Ako spadate među srećnike, ne rasipajte ono što dođe lako. A ako ste među onima kojima preti tanak novčanik -setite se da je ovo samo prolazna faza.

Jer, kako astrologija često pokazuje, novac dolazi i odlazi, ali pametne odluke ostaju.

pročitajte još Zatvara se karmički krug: Ova tri znaka prolaze kroz najjači udar

Autor: Marija Radić