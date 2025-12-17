AKTUELNO

Horoskop

Dnevni horoskop: Ovnove očekuje više obaveza na poslu, Rakovima se u život vraća osoba iz prošlosti, a Devicama...

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta očekuje sve horoskopske znake.

OVAN

Reorganizacija u firmi može da vam donese bitne promene. Moguće proširenje kruga nadležnosti. Dopada vam se osoba s kojom poslovno sarađujete. Nalazite se u dilemi da li da se upustite u ljubavnu priču. Više se odmarajte.

BIK

Mudrim poslovnim potezom ostvarićete unapređenje finansijske situacije. Uspeh u oblasti trgovine i finansija. Nalazite se u dilemi da li da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Moguć je komplikovan odnos. Vrtoglavica.

BLIZANCI

Nestabilna situacija na poslovnom planu zahtevaće primenu rezervnog plana. Problem može da iskrsne s krajnjim rokom. Dugo vam se dopada jedna osoba kojoj se ne usuđujete da priđete. Odvažite se na prvi korak. Alergije.

RAK

Rakovi koji se bave turizmom, nekretninama ili sarađuju sa inostranstvom postići će natprosečne rezultate. U vaš život može da se vrati osoba koja vam je ranije mnogo značila. Moguće obnavljanje veze. Promenite režim ishrane.

LAV

Uspešan poslovni dogovor s novim poslovnim saradnicima ispuniće vas posebnim zadovoljstvom. Finansijski dobitak. Ovaj dan donosi vam priliku za burnu i strasnu avanturu sa osobom koju ste nedavno upoznali. Reumatske tegobe.

DEVICA

Reorganizacija u firmi u kojoj radite doneće vam proširenje kruga dužnosti. Očekuje vas unapređenje. Ne možete da prestanete da mislite na osobu koju ste nedavno upoznali. Uskoro sledi romantičan ljubavni sastanak. Probavne smetnje.

VAGA

Potrudite se da jasno izlažete svoje stavove, jer bi neko mogao potpuno pogrešno da protumači vaše reči. Ovaj dan obeležiće igre vruće-hladno između vas i partnera. Malo ljubavi, pa malo svađe... Hormonska neravnoteža.

ŠKORPIJA

Pogoršani međuljudski odnosi mogu se ispoljiti u vidu zavidljivih kolega. Do vas danas mogu dopreti neke spletke. Poznanstvo sa osobom na jednoj zabavi neće vas ostaviti ravnodušnim. Ubrzo vas očekuje romantičan sastanak. Nervoza.

STRELAC

Ključ uspeha tokom ovog dana je da izađete na kraj s prekratkim rokom za završetak rada na projektu. Poznanstvo s jednog putovanja može da se pretvori u ozbiljnu ljubavnu priču. Početak ljubavne veze. Pad imuniteta.

JARAC

Ovaj dan može obeležiti važan poslovni sastanak. Potrudite se da što preciznije utvrdite uslove saradnje. Vaš zajednički poduhvat s partnerom danas može da bude sproveden u delo. To će vam doneti zadovoljstvo. Bolovi u vratu.

VODOLIJA

Vodolije koje se bave umetnošću ili kreativnim zanimanjima očekuju uspeh i porast popularnosti, kao i priznanja. Slobodne Vodolije danas mogu da upoznaju veoma zanimljivu osobu na nekom društvenom skupu. Nesanica.

RIBE

Finansijska situacija bi mogla u velikoj meri da se popravi ukoliko danas budete povukli pravi poslovni potez. Odnos s partnerom može da prolazi kroz krizu poverenja. Moguće su ljubomorne scene. Alergija.



