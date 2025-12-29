Njima stiže period sreće i ostvarenja: Ova 2 znaka Zodijaka biće u centru pažnje

Prema astrološkim tumačenjima, dva znaka Zodijaka ulaze u period izuzetno snažne zaštite u kojem im se otvaraju vrata sreće, ostvarenja želja i važnih životnih pomaka.

Postoje trenuci kada se, makar simbolično, čini da je univerzum na našoj strani. Astrologija takve faze opisuje kao periode snažne podrške, u kojima se prepreke lakše uklanjaju, a želje brže realizuju.

Upravo sada, dva znaka izdvajaju se kao posebno "zaštićena" - ne zato što neće imati izazove, već zato što će ih lakše savladavati i iz njih izlaziti jači.

Ribe - intuicija kao vodič ka ispunjenju

Ribe ulaze u fazu u kojoj njihova prirodna intuicija postaje najjače oružje. Ono što su dugo osećale, ali nisu imale hrabrosti da prate, sada dolazi u prvi plan. Prave odluke dolaze gotovo same, a ljudi i prilike koje im trebaju pojavljuju se u pravom trenutku.

Za Ribe je ovo period kada želje imaju tendenciju da se ostvaruju tiho, ali postojano – kroz unutrašnji mir, emotivnu stabilnost i osećaj da su tačno tamo gde treba da budu.

Lav - snaga, podrška i zaslužena nagrada

Lavovima se otvara ciklus u kojem njihov trud konačno biva primećen. Pod snažnom su simboličnom zaštitom, naročito kada su u pitanju karijera, samopouzdanje i lični ciljevi. Ono što su gradili dugo i strpljivo sada može doneti rezultate.

Ovo je vreme u kojem Lavovi treba da veruju sebi bez zadrške – jer im se upravo ta sigurnost vraća kroz uspeh, priznanja i ispunjenje želja koje su dugo nosili u sebi.

Blagoslov kao prilika, ne garancija

Iako se govori o "zaštiti" i ispunjenju želja, važno je zapamtiti da astrologija uvek ukazuje na potencijal, a ne gotov ishod. Ribe i Lavovi sada imaju vetar u leđa – a na njima je da ga iskoriste hrabro, mudro i sa verom u sebe.

Jer i najmoćniji blagoslov daje rezultate tek kada mu se ide u susret.

Autor: Marija Radić