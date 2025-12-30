ASTRO ŠOK! Bogdanov upozorava: 2026. godina biće 'petak 13' za ova tri horoskopska znaka

Prema prognozi ruskog astrologa Bogdanova, 2026. godina donosi atmosferu stalnih iskušenja i neočekivanih obrta. Tri znaka – Bik, Rak i Lav – biće pod najvećim pritiskom i moraće da pokažu otpornost kako bi izbegli najteže posledice.
Astrološka prognoza za 2026. godinu donosi dramatična upozorenja. Ruski astrolog Bogdanov tvrdi da će planetarni tranziti Saturna, Plutona i Urana stvoriti osećaj produženog „petka 13“, kada se problemi i nesreće nižu bez predaha.
Bik – Stabilnost na udaru
Bikovi, poznati po težnji ka sigurnosti i materijalnoj stabilnosti, suočiće se sa neočekivanim troškovima, stagnacijom u karijeri i osećajem izdaje od bliskih saradnika. Savet: izbegavajte rizične investicije i budite fleksibilni.
Rak – Emocionalni lomovi sa materijalnim posledicama
Rakovi će se suočiti sa porodičnim sukobima i emotivnim krizama koje mogu imati direktne finansijske posledice. Mogući su sporovi oko nasledstva i imovine. Savet: uredite dokumentaciju na vreme i ne preuzimajte obaveze koje prevazilaze vaše mogućnosti.
Lav – Bankrot ega i računa
Lavovi, skloni raskošnom životu, mogli bi da dožive finansijski kolaps i javne sramote. Oni koji su živeli iznad svojih mogućnosti rizikuju gubitak ugovora i klijenata. Savet: smanjite luksuzne izdatke i napravite realan budžet.
Ostali znaci
Devica: previše analize, moguće zdravstvene tegobe.
Škorpija: transformacije kroz tajne odnose, rizik od gubitaka.
Jarac: test liderstva i institucionalnih promena.
Kako preživeti astrološke turbulencije 2026.
Pregledajte račune i ugovore.
Kreirajte hitan fond i osiguranje.
Vodite računa o emocionalnoj higijeni.
Budite skromni i fleksibilni.
Oslonite se na mrežu podrške.
Bogdanov zaključuje da će 2026. biti godina velikih testova, a Bikovi, Rakovi i Lavovi moraće da pokažu mudrost i otpornost kako bi izbegli najteže posledice.
Autor: Dalibor Stankov