ASTRO ŠOK! Bogdanov upozorava: 2026. godina biće 'petak 13' za ova tri horoskopska znaka

Prema prognozi ruskog astrologa Bogdanova, 2026. godina donosi atmosferu stalnih iskušenja i neočekivanih obrta. Tri znaka – Bik, Rak i Lav – biće pod najvećim pritiskom i moraće da pokažu otpornost kako bi izbegli najteže posledice.

Astrološka prognoza za 2026. godinu donosi dramatična upozorenja. Ruski astrolog Bogdanov tvrdi da će planetarni tranziti Saturna, Plutona i Urana stvoriti osećaj produženog „petka 13“, kada se problemi i nesreće nižu bez predaha.

Bik – Stabilnost na udaru

Bikovi, poznati po težnji ka sigurnosti i materijalnoj stabilnosti, suočiće se sa neočekivanim troškovima, stagnacijom u karijeri i osećajem izdaje od bliskih saradnika. Savet: izbegavajte rizične investicije i budite fleksibilni.

Rak – Emocionalni lomovi sa materijalnim posledicama

Rakovi će se suočiti sa porodičnim sukobima i emotivnim krizama koje mogu imati direktne finansijske posledice. Mogući su sporovi oko nasledstva i imovine. Savet: uredite dokumentaciju na vreme i ne preuzimajte obaveze koje prevazilaze vaše mogućnosti.

Lav – Bankrot ega i računa

Lavovi, skloni raskošnom životu, mogli bi da dožive finansijski kolaps i javne sramote. Oni koji su živeli iznad svojih mogućnosti rizikuju gubitak ugovora i klijenata. Savet: smanjite luksuzne izdatke i napravite realan budžet.

Ostali znaci

Devica: previše analize, moguće zdravstvene tegobe.

Škorpija: transformacije kroz tajne odnose, rizik od gubitaka.

Jarac: test liderstva i institucionalnih promena.

Kako preživeti astrološke turbulencije 2026.

Pregledajte račune i ugovore.

Kreirajte hitan fond i osiguranje.

Vodite računa o emocionalnoj higijeni.

Budite skromni i fleksibilni.

Oslonite se na mrežu podrške.

Bogdanov zaključuje da će 2026. biti godina velikih testova, a Bikovi, Rakovi i Lavovi moraće da pokažu mudrost i otpornost kako bi izbegli najteže posledice.

Autor: Dalibor Stankov