DNEVNI HOROSKOP ZA 1. JANUAR: Dan za odmor i sabiranje utisaka

Pogledajte dnevni horoskop za četvrtak 1. januar 2026. godine i saznajte šta vam zvezde poručuju na polju karijere, ljubavi i zdravlja.

Ovan

Posao: Ne bavite se poslom, čak i ako vam misli povremeno mogu odlutati ka obavezama koje vas čekaju. Ovo je dan za mentalni reset i postavljanje ličnih ciljeva, bez ikakvog pritiska.

Ljubav: U vezi prija spontana bliskost i zajedničko sumiranje utisaka sa dočeka. Slobodni su otvoreni za poruke i laganu komunikaciju, ali bez potrebe da išta definišu.

Zdravlje: Dobro, ali izbegavajte fizičko forsiranje.

Bik

Posao: Neradni dan koristite za odmor i povratak u lični ritam. Sve poslovne teme ostavite za naredne dane.

Ljubav: Zauzeti će da uživaju u miru i toplini doma. Slobodni mogu izabrati tiše okruženje i društvo u kom se osećaju prijatno.

Zdravlje: Stabilno, ali prija lagana ishrana.

Blizanci

Posao: Iako je neradan dan, misli vam mogu biti aktivne. Ipak, nema potrebe da analizirate planove, dan je za isključivanje iz tokova.

Ljubav: Razgovori o dočeku i poruke obeležiće ovaj dan. Slobodni mogu nastaviti neku komunikaciju započetu prethodne večeri.

Zdravlje: Mentalni umor, potrebno vam je usporavanje.

Rak

Posao: Važno vam je da se emotivno distancirate od obaveza. Ovo je dan za lične potrebe i mir.

Ljubav: U odnosima vam prija tišina, nežnost i osećaj sigurnosti. Slobodni mogu birati bliske ljude za druženje umesto velikih okupljanja.

Zdravlje: Dobro, ali pripazite na probavu.

Lav

Posao: Neradni dan vam prija, ali možete imati potrebu da prepričavate planove za narednu godinu. Bez akcije.

Ljubav: Zauzeti treba da uživaju u pažnji i zajedničkim trenucima sa partnerom. Slobodni i dalje privlače interesovanje, čak i bez imalo truda.

Zdravlje: Umor, potreban vam je odmor.

Devica

Posao: Prija vam osećaj da ne morate ništa da kontrolišete. Ostavite planiranje za naredne dane.

Ljubav: Devicama u vezi će da prija jednostavnost i mir. Slobodni nemaju potrebu za novim kontaktima, uglavnom mogu prelistavati poruke i razmeniti čestitke.

Zdravlje: Stabilno, ali obratite pažnju na ishranu.

Vaga

Posao: Neradni dan koristite za balans i odmor. Sve poslovne misli možete odložiti.

Ljubav: U odnosima je naglašena potreba za skladom i lepom atmosferom. Slobodni mogu da uživaju u prijatnim razgovorima sa prijateljima.

Zdravlje: Dobro.

Škorpija

Posao: Ne razmišljajte o obavezama, fokus je na ličnom osećaju i unutrašnjem miru.

Ljubav: Emocije su jake, ali povučene. Zauzeti će želeti intimnu atmosferu, a slobodni razmišljati o utiscima od prethodne noći.

Zdravlje: Potreban vam je mir i san.

Strelac

Posao: Neradni dan će vam prijati, bez ikakve potrebe da se vraćate obavezama.

Ljubav: Praznični duh se nastavlja. Zauzeti će da uživaju u zajedničkom odmoru, a slobodni u laganom druženju i sumiranju utisaka.

Zdravlje: Dobro, ali izbegavajte preterivanja.

Jarac

Posao: Iako je neradni dan, možete razmišljati o planovima za godinu pred vama. Ipak, bez konkretnih odluka.

Ljubav: Zauzeti će želeti mir i uživanje u opuštenoj porodičnoj atmosferi. Slobodni mogu biti povučeni i fokusirani na sebe.

Zdravlje: Stabilno, ali će vam prijati odmor.

Vodolija

Posao: Dan je idealan za isključivanje iz radnog režima i opuštanje.

Ljubav: U odnosima će vladati neformalna atmosfera. Slobodni mogu da uživaju u spontanom druženju ili porukama.

Zdravlje: Dobro.

Ribe

Posao: Neradni dan vam donosi potrebu za tišinom i sabiranjem utisaka od prethodne večeri.

Ljubav: Zauzeti će da uživaju u bliskosti sa partnerom, a slobodni pak u romantičnom raspoloženju.

Zdravlje: Pad imuniteta.

Autor: Iva Besarabić