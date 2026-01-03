Planirate venčanje? Evo datuma koji donose sreću, ljubav i harmoniju u 2026!

Izbor datuma venčanja jednako je važan kao i lokacija ili haljina. Numerologija otkriva koji datumi u 2026. nose najviše sreće, ljubavi i harmonije.

Za parove koji planiraju venčanje s verom u snažnu simboliku brojeva, datum može biti mnogo više od kalendarskog izbora – on je poziv na energiju koju želite da unesete u svoj brak. Numerologija uči da svaki datum nosi svoju vibraciju, a oni s povoljnim brojevima donose harmoniju, ljubav, stabilnost i rast.

U nastavku donosimo 10 datuma u 2026. godini koji se izdvajaju kao posebno srećni za venčanja:

Proleće – novi početak

1. maj 2026. (petak) – broj 8: stabilnost, sigurnost i dugoročni uspeh.

2. maj 2026. (subota) – broj 9: emocionalna zrelost i univerzalna ljubav.

Leto – ljubav na velikoj sceni

13. jun 2026. (subota) – broj 4: trajnost i pouzdanost.

20. jun 2026. (subota) – broj 4: sigurnost i stabilan odnos.

18. jul 2026. (subota) – broj 5: sloboda, promena i rast.

15. avgust 2026. (subota) – broj 6: ljubav, porodica i harmonija.

Jesen – zrela romantika

19. septembar 2026. (subota) – broj 2: partnerstvo i ravnoteža.

17. oktobar 2026. (subota) – broj 3: radost, komunikacija i optimizam.

Zima – intimna čarolija

11. decembar 2026. (petak) – broj 3: zajedničko stvaranje i vesela atmosfera.

12. decembar 2026. (subota) – broj 6: ljubav, porodica i emocionalna sigurnost.

Iako simbolika datuma može biti lepa vodilja, najvažnije je da odabrani dan ima lično značenje za vas. Ako želite da spojite emociju, dobru energiju i praktičnost vikenda – ovih 10 datuma su odlična polazna tačka.

Autor: Dalibor Stankov