Upelšavaju istinu, nikada ne govore sve kako jeste: Ovo su 3 horoskopska znaka koja vole da lažu

Kod njih laž nije nužno svesna manipulacija, već način snalaženja u društvenim situacijama.

Prema astrologiji, pojedini horoskopski znakovi skloniji su tome da ne govore uvek potpunu istinu, najčešće zbog prilagodljivosti, emotivnih razloga ili potrebe da kontrolišu utisak koji ostavljaju.

Blizanci su poznati po brzom razmišljanju i još bržoj komunikaciji. Često prilagođavaju istinu trenutku kako bi ostavili dobar utisak ili izbegli neprijatnosti. Zbog promenljivih perspektiva, istu priču mogu ispričati na više načina, a svoje izjave neretko ne doživljavaju kao laž, već kao fleksibilno tumačenje stvarnosti.

Ribe najčešće ulepšavaju istinu kako bi zaštitile sebe ili druge od teških emocija. Njihove neistine nisu zlonamerne, već proizilaze iz želje da izbegnu sukobe i razočaranja. Često se izgube između mašte i realnosti, pa ih okolina može doživeti kao neiskrene, iako im namere uglavnom nisu loše.

Škorpije retko otkrivaju sve o sebi i pažljivo biraju informacije koje dele. Kod njih je laž često sredstvo zaštite i kontrole, jer ne vole da pokazuju ranjivost. Zbog uverljivog nastupa i izražene tajnovitosti, često ostavljaju utisak osoba kojima nije lako verovati.

Autor: Jovana Nerić