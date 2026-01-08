DNEVNI HOROSKOP: Jarčeve muče finansije, Lavovi na životnoj raskrsnici, a ovaj znak ima ljubavnu dilemu

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za četvrtak, 8. januar.

OVAN

Nedavni uspeh postaće danas malo opterećujući za vas. Moraćete napraviti neke izbore shodno svojim aktivnostima i obavezama prema porodici i karijeri. Dosta toga vas interesuje i znači vam, što vam dodatno otežava izbor. Nemojte o tome razmišljati danas, jer ste pomalo zbunjeni. Sačekajte koji dan i onda dobro razmislite o svojim opcijama.

BIK

Telefonski poziv, email ili SMS od poznanika mogao bi da rezultira neočekivanom posetom. Bićete u dilemi šta da uradite povodom toga. Vaš raspored je prenatrpan drugim obavezama. Nemojte se prisiljavati da danas doneste odluku. Sačekajte koji dan i onda smireno razmislite o svemu.

BLIZANCI

Ukoliko danas planirate putovanje bićete poprilično konfuzni. Imate dosta toga u glavi i sve vam se čini veoma privlačnim. Verovatno nije moguće da odete svuda gde želite. Takođe, mogli biste se suočiti sa odlukom vezanom za obrazovanje. Svakako ćete morati doneti odluku i napraviti izbor, ali nemojte danas. Konfuzija u glavi vam je velika, te sačekajte koji dan i razložno razmislite o svojim opcijama.

RAK

Danas biste mogli biti u dilemi oko nekih finansijskih pitanja ili novih ulaganja. Nećete znati šta je najbolje za vas. Postoji dosta solucija - tehnologija bi mogla biti jedna od njih - ali ovo nije dan kada treba da donesete tako važnu odluku. Sve će vam se činiti dosta atraktivno i privlačno. Razmislite da porazgovarate sa profesionalcem iz te oblasti koja vam je bitna. Sačekajte koji dan sa odlukom!

LAV

Izgleda da ste na životnoj raskrsnici. Dosta različitih mogućnosti je pred vama. Jedina stvar koja će biti sigurna danas jeste da su promene na pomolu. Suočićete se sa nekim izborima, ali nemojte odluku donositi danas. Konfuzija je u vazduhu, te je najbolje sačekati koji dan. Bićete skoncentrisaniji i manje neodlučni!

DEVICA

Deluje kao da se nečiji stav prema vama promenio. Neće vam sasvim biti jasno zašto je to tako. Činjenica je da se vi menjate a nekim vašim prijateljima se to ne sviđa. Ne možete zaustaviti tu promenu, niti treba. Biće to veoma pozitivna promena na duže staze. Jedino što će vam biti teško sada. Pronađite zajednički jezik sa prijateljima i hrabro se nosite sa tim promenama.

VAGA

Nekoliko različitih i neočekivanim profesionalnih i privatnih mogućnosti učiniće da se danas osećate pomalo konfuzno. Sočićete se sa mogućnošću izbora, ali trenutno niste u stanju da donosite tako važne odluke. Nemojte žuriti jer nemorate odluku doneti danas. Sačekajte koji dan. Razmislite o svojim opcijama i zatim donesite odluku.

ŠKORPIJA

Danas biste se mogli suočiti sa izborom. Mogli biste razmišljati o promeni karijere, ali bićete nesigurni oko svojih mogućnosti. Suočićete se sa nekoliko opcija. Nemojte mešati člana porodice u tu odluku danas. Sačekajte koji dan a zatim ozbiljno razmislite o tome šta vi želite!

STRELAC

Intelektualan problem danas bi mogao da izazove konfuziju, kao i da donese dosta kontradiktornih informacija. Mogli biste čuti neke tračeve koji vam se neće učiniti uredu. Ovo nije dan kada treba da verujete u sve što čujete ili pročitate. Daleko bolje ćete se osećati kasnije. Sačekajte koji dan!

JARAC

Danas biste se mogli osećati pomalo konfuzno kada je novac u pitanju. To, naravno, ne znači da su vam finansije u haosu. Velike su šanse da ste se sreli sa nekim opcijama koje su vam bile nepoznate do sada i da ćete biti u poziciji da donesete ne baš prijatnu odluku. Ukoliko možete, nemojte to uraditi danas! Najbolje bi bilo da sačekate koji dan kada ćete moći da se skoncentrišete na svoje opcije.

VODOLIJA

Danas bi mogla da vas uznemiri neka veza koju ste ostvarili u skorije vreme. To bi mogla biti ljubavna ili prijateljska veza, a vi nećete biti sigurni u kom pravcu želite da se ona odvija. Ovo nije dan kada treba o tome da razbijate glavu, jer vam stvari neće biti baš jasne. Sačekajte koji dan, bolje upoznajte osobu i zatim razmislite o opcijama.

RIBE

Verovatno se osećate kao da ćete se ugušiti, da nemate vazduha danas. Neophodan vam je predah i odmor. Poslovne obaveze bi mogle biti, takođe, dosta kofuzne. Moguće je da imate dosta zadataka pred sobom, ali ne znate odakle da počnete. Razmislite da odložite početak za neki drugi dan. Ukoliko možete uzmite koji dan slobodno i dobro razmislite o svemu.

Autor: Jovana Nerić