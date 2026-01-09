AKTUELNO

Horoskop

VIKEND HOROSKOP (10. i 11. januar): Zvezde donose olakšanje – Saznajte koga čeka emotivni preokret, a koga zasluženi odmor!

Pred nama je prvi pravi januarski vikend, a zvezde su pripremile zanimljive preokrete. Otkrijte šta vas čeka u subotu i nedelju i kako da najbolje iskoristite astrološke uticaje.

Ovan

U subotu ćete biti neodlučni između akcije i odmora, ali nedelja donosi jasnu situaciju. U ljubavi pomaže smiren razgovor bez dokazivanja ko je u pravu. Pripazite na napetost u mišićima.

Bik

Uživaćete u stabilnosti i malim stvarima. Subota je za dom, a nedelja donosi lepo iznenađenje. U ljubavi se osećate sigurno. Zdravlje je dobro, samo ne preterujte sa hranom.

Blizanci

Subota je dinamična i puna razgovora, dok nedelja traži tišinu i povlačenje. U ljubavi budite jasni, ali bez drame. Mentalni odmor vam je preko potreban.

Rak

Vikend traži emotivnu ravnotežu. Subota donosi bliskost, a nedelja pojačanu osetljivost ali i zahvalnost. U ljubavi se povezujete kroz sitnice. Birajte mir umesto stresa.

Lav

Subota je za opušteno druženje, a nedelja za punjenje baterija. U ljubavi je važno da saslušate drugu stranu, a ne da vodite glavnu reč. Naspavajte se.

Devica

Subotu iskoristite da završite poslove, a u nedelju obavezno usporite. Zaboravite na perfekcionizam. U ljubavi se ceni vaša prisutnost. Zdravlje se popravlja uz predah.

Vaga

Prijatna druženja obeležiće subotu, dok je nedelja rezervisana za vaš lični prostor. U ljubavi vlada nežna atmosfera. Nađite balans između kretanja i odmora.

Škorpija

Bavićete se svojim osećanjima. Subota može pokrenuti staru temu, ali nedelja donosi olakšanje. U ljubavi se gradi poverenje. Izbegavajte buku.

Strelac

Subota je idealna za promenu rutine ili kratak izlet. Nedelja je dan za fokus na sebe. U ljubavi dominiraju iskrenost i smeh. Budite umereni u svemu.

Jarac

Konačno imate kontrolu nad svojim vremenom. Subota je praktična, a nedelja za totalni reset. U ljubavi pomažu iskreni gestovi. Zdravlje traži lagano istezanje.

Vodolija

Očekujte razgovore koji vam menjaju perspektivu. Nedelja je mirna i dobra za razmišljanje. U ljubavi tražite slobodu, ali i iskrenost. Odmorite glavu.

Ribe

Vikend teče u mirnom ritmu koji vam prija. Subota je za kreativnost, a nedelja za emotivnu bliskost. Odnosi se produbljuju bez pritiska. Spavajte više.

Autor: Dalibor Stankov

