BEŽITE KOLIKO VAS NOGE NOSE: Ovo su najgori ŠEFOVI horoskopa – jedan znak će vam 'piti krv' na slamčicu!

Jeste li ikada imali osećaj da vam šef diše za vratom, broji svaki minut pauze i očekuje da mu čitate misli?

Astrologija nudi zabavan, ali često surovo istinit uvid u to zašto su neki stilovi vođstva izazovniji od drugih. Zvezde otkrivaju da određeni znaci poseduju osobine koje ih, ako nisu uravnotežene, pretvaraju u prave šefove iz pakla.

Jarac: Robot bez emocija

Jarac kao šef je personifikacija ambicije i discipline. To su radoholičari koji veruju da se uspeh postiže isključivo napornim radom, bez izgovora i prečica.

Problem: Njihova emocionalna distanca. Jarac vas neće pitati kako ste proveli vikend – pitaće vas da li je izveštaj gotov. Zaposlene često vide kao alat, a ne kao ljude, a kritiku iznose direktno i brutalno.

Devica: Kraljica mikromenadžmenta

Njihovo legendarno oko za detalje znači da im nijedna greška ne može promaći – od slovne greške u mejlu do pogrešnog fonta u prezentaciji.

Problem: Težnja za savršenstvom postavlja lestvicu nerealno visoko. Devica može provesti sate analizirajući sitnice, što guši kreativnost i stvara stresno okruženje u kojem se ljudi plaše da pogreše.

Lav: Glavna zvezda (vi ste samo statisti)

Raditi za Lava je kao imati ulogu u predstavi u kojoj je on jedini bitan lik. Obožavaju pohvale i očekuju divljenje svog tima.

Problem: Ego. Uspehe tima često predstavljaju kao svoje lične, dok neuspehe lako prebacuju na druge. Ako osete da im je autoritet ugrožen, postaju dramatični i autoritarni.

Škorpija: Majstor kontrole i igara moći

Šef Škorpija je intenzivan, pronicljiv i uvek nekoliko koraka ispred svih. Čini se da zna sve što se dešava u kancelariji, čak i ono što mislite da ste sakrili.

Problem: Ne zaboravljaju i ne opraštaju. Ako izneverite njihovo poverenje, to je greška koju ćete godinama ispravljati. Skloni su manipulaciji i njihov stil komunikacije može biti psihološki iscrpljujuć.

Ovan: Kratak fitilj i haos

Ovan želi sve i želi to SADA. Nema vremena za planiranje i analize – oni su ljudi od akcije koji očekuju da ih tim prati u stopu.

Problem: Impulsivne odluke i nestrpljenje. Šef Ovan pokreće stotinu projekata sa velikim žarom, ali mu lako dosadi i prebaci se na nešto novo, ostavljajući timu da čisti nered koji je napravio.

Autor: Dalibor Stankov