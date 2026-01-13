AKTUELNO

Mesec ulazi u Strelca: 3 znaka neka se spreme za pozitivan preokret

Mesec, planeta koja se najbrže kreće, ulazi oko ponoći u Strelca, gde će pozitivno delovati na Strelčeve, Ovnove i Lavove.

Mesec u Strelcu donosi potrebu za slobodom, kretanjem i širenjem vidika.

Emocije su u ovom položaju otvorene, iskrene i često obojene optimizmom, pa se sve doživljava sa više vere i entuzijazma.

Pozitivan pogled na život

Ljudi su tada skloniji da govore ono što misle bez zadrške, što može biti osvežavajuće, ali i pomalo nepromišljeno. Naglašena je želja za avanturom, putovanjima, učenjem i novim iskustvima, dok rutina i ograničenja mogu da izazovu nervozu.

Mesec u Strelcu podstiče pozitivan pogled na život, potrebu za smislom i veru da se i kroz izazove može izvući važna životna lekcija.

