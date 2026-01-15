5 znakova zaljubiće se do ušiju tokom 2026. godine, Tarot otkriva kada će najverovatnije pronaći srodnu dušu

Do kraja 2026. godine Vodolije, Ribe, Strelac, Jarac i Ovan zaljubiće se do ušiju. Karte otkrivaju i vreme kada če pronaći svoju srodnu dušu.

Kako se astrološka energija menja 2026. godine, pet horoskopskih znakova zaljubiće se do ušiju. A novi izveštaj otkriva kada je najverovatnije da će se to dogoditi i kada će pronaći svoju srodnu dušu.

Prema studiji Tarotoa, ovi astrološki znaci najverovatnije zaljubiće se do ušiju 2026. godine jer su ove godine pod jakim uticajem Venere, Marsa i Jupitera.

Da bi odredio tačne datume kada je duboka ljubav predodređena da pronađe ove horoskopske znake, Taroto je pogledao kada ove tri planete. One su su povezane sa ljubavlju (Venera), strašću (Mars) i Jupiterom (sreća), i utiču na astrološke kuće povezane sa ljubavlju i intimnošću.

1. Ovan – letnja ljubav

Studija je otkrila da je Ovan jedan od horoskopskih znakova koji privlače duboku ljubav u 2026. godini. Prema izveštaju, „Za ovaj vatreni znak, Venera će ostati u 5., 7. i 8. kući, koje su najviše povezane sa novim vezama i romansom, 131 dan.“

Kada je reč o ljubavi i vezama, Ovan ima sreću na svojoj strani skoro pola godine 2026. godine, ali „Najbolje vreme za Ovna da traži ljubav biće leto“, navodi se u izveštaju. Najpovoljniji prozor za ljubav je od 14. juna do 9. jula.

2. Jarac – zaljubiće se tokom januara

Jarac privlači duboku ljubav 2026. godine. Jupiter, planeta sreće i izobilja, nalazi se u 7. kući veza Jarca tokom cele prve polovine godine. Prema studiji, „Jupiter utiče na nove susrete i pruža srećne šanse, koje će biti prisutne za ovaj zemaljski znak 276 dana u narednoj godini.“

Čak i tako, ako zaista želite da pronađete ljubav, možda bi bilo dobro da počnete da tražite ljubav što je pre moguće. Najbolje vreme za ljubav je od 1. do 17. januara 2026. godine.

3. Ribe – vrhunac ljubavi u martu

U 2026. godini, Ribe su predodređene da privuku duboku ljubav. Studija je otkrila da je Venera, planeta ljubavi, u kućama ljubavi Riba 109 dana, „stvarajući najbolje šanse za ljubav i povezivanje“.

U međuvremenu, Jupiter dodaje malo sreće ljubavnom životu Riba 111 dana. Prema izveštaju, ljubav i privlačnost za Ribe dostižu vrhunac između 3. i 6. marta 2026. godine.

4. Vodolija – vreme za ljubav u januaru i februaru

Prema izveštaju, Vodoliji je suđeno da privuče duboku ljubav 2026. godine. „Jupiter će ostati u kućama vezanim za ljubav 165 dana, čineći skoro polovinu godine za nove veze i rast odnosa“.

Studija je primetila da Mars igra ogromnu ulogu i ove godine. Planeta koja vlada strašću provodi vreme u kućama vezanim za ljubav Vodolije 138 dana. Međutim, najpovoljnije vreme za ljubav za Vodoliju tokom cele godine je od 24. januara do 10. februara.

5. Strelac – proleće donosi srodnu dušu

Strelac, „Zbog crvene planete, koja će ostati u 5., 7. i 8. kući 131 dan“, otkrila je studija, „2026. obećava Strelcu godinu punu hemije i strasti“. Međutim, prema izveštaju, „najbolji dani za ostvarivanje ljubavnih varnica biće u proleće“. Tačnije od 7. do 30. marta 2026. godine.

Autor: A.A.