AKTUELNO

Horoskop

Konačno će se sreća osmehnuti i njima u drugoj polovini meseca: Dva znaka zahvatiće vir sreće, oni će se od srca radovati u drugom delu meseca

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Kraj prve polovine januara donosi nagoveštaj promena – energija se oslobađa, a sreća polako počinje da se osmehuje nekim horoskopskim znakovima.

Druga polovina januara donosi primetnu promenu energije – pritisci popuštaju, stvari počinju da se razrešavaju, a sreća se okreće onima koji su bili strpljivi. Dok će neki znaci i dalje imati utisak da tapkaju u mestu, dva horoskopska znaka ulaze u povoljniji period, u kojem se otvaraju vrata za uspeh, dobre vesti i emotivno olakšanje.

Bik

Bikovima ovaj period donosi stabilnost i konkretne rezultate. Trud uložen prethodnih meseci konačno počinje da se isplaćuje, posebno kroz finansije i posao. Mnogi će dobiti potvrdu da su na pravom putu – bilo kroz novčani priliv, pohvalu nadređenih ili rešavanje dugotrajnog problema. Emotivno, osećaj sigurnosti i mira biće jači nego ranije.

Ribe

Ribe ulaze u povoljan period u kojem intuicija postaje njihov najveći saveznik. Druga polovina januara donosi lepe vesti, susrete koji mogu promeniti tok emocija i prilike da se ostvari nešto što su dugo priželjkivale. Kreativnost je pojačana, a mnoge Ribe će osetiti da im se kockice slažu bez velikog napora.

Za ova dva znaka, kraj januara donosi osećaj da se sreća vraća – tiho, ali sigurno, baš onda kada je bila najpotrebnija.

Autor: Jovana Nerić

#Horoskop

#Sreća

#bik

#ribe

POVEZANE VESTI

Horoskop

3 znaka kojima će u drugoj polovini novembra sve poći od ruke, sunce sreće donosi im novčanu stabilnost i bogatstvo

Horoskop

HOROSKOPSKI ZNAKOVI KOJI ĆE DOBITI POVIŠICE U DECEMBRU! Evo kome zvezde donose novac i priznanje!

Horoskop

AKO STE ROĐENI U OVOM ZNAKU, OBAVEZNO KUPITE LOTO: Astrolozi otkrili ko ima najviše SREĆE U IGRAMA

Horoskop

Ovim horoskopskim znakovima proleće donosi obilje sreće: Šanse, ponude i pare ima da pljušte

Horoskop

S njima se ne svađajte: Ovo su 3 najtvrdoglavija znaka

Horoskop

5 Zodijaka biće pobednici poslednje nedelje maja 2025, Sunce u Blizancima donosi im ispunjenje snova