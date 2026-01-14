LOM, SUZE I PRILIKA VEKA: Ovakav preokret za 4 znaka nikada nije viđen - Zapišite OVAJ datum

Subota, 17. januar, nosi snažnu i neuobičajenu astrološku energiju.

Tog dana dolazi do naglašenih planetarnih uticaja koji pokreću teme promena, odluka i emotivnih preokreta. Posebno se ističe ulazak Venere u znak Vodolije, što menja način na koji doživljavamo ljubav, bliskost i odnose, ali i aspekti koji podstiču hrabre poteze i oslobađanje od starih obrazaca.

Za četiri horoskopska znaka ovaj datum može biti posebno značajan.

Vodolija

Vodolije su u centru pažnje jer Venera ulazi upravo u njihov znak. Ovo je trenutak kada se emocije bude, a želja za slobodom i autentičnošću postaje jača nego ikad. Mnogi pripadnici ovog znaka mogu doživeti iznenadan susret, neočekivanu poruku ili odluku da preseku odnos koji ih guši.

Ovo je dan kada Vodolije shvataju šta zaista žele i u ljubavi i u životu. Sve što nije iskreno, počinje da se raspada, što može doneti i blagi nemir i tešku emotivnu borbu, ali sve za dobrobit budućnosti.

Jarac

Za Jarčeve, 17. januar donosi suočavanje sa realnošću, ali i priliku da se konačno povuče odlučan potez. Energija dana pomaže da se spoje disciplina i hrabrost, pa mnogi Jarčevi mogu preseći dilemu koja ih muči već duže vreme.

Posebno su naglašene teme posla, odgovornosti i ličnih granica. Ono što sada odlučite može imati dugoročan uticaj.

Vaga

Ulazak Venere u vazdušni znak snažno utiče na Vage, jer je Venera njihova vladajuća planeta. Subota donosi potrebu da se odnosi sagledaju iz drugačije perspektive. Mogući su iznenadni razgovori, priznanja ili shvatanje da balans više ne postoji tamo gde ste ga ranije videli.

Za neke Vage ovo može biti početak nove romanse, dok će drugi odlučiti da se udalje od odnosa koji ih emotivno iscrpljuje.

Ribe

Ribe 17. januara imaju pojačanu intuiciju i unutrašnji glas koji jasno pokazuje kojim putem treba ići. Ovo je dan kada se mnoge stvari razotkrivaju – istine koje su bile skrivene, ali i emocije koje su potiskivane.

Ribe mogu doneti odluku koja deluje tiho i nenametljivo, ali u suštini menja ceo njihov unutrašnji svet. Posebno su naglašeni snovi, predosećaji i emotivna jasnoća.

Astro poruka

Subota, 17. januar, nosi energiju buđenja i oslobađanja. Ovo je dan kada se traži iskrenost – prema drugima, ali pre svega prema sebi. Oni koji se usude da naprave mali, ali hrabar korak, mogu otvoriti vrata velikim promenama u narednom periodu.

Autor: Iva Besarabić