2026. je godina Vatrenog konja: Ovan na raskrsnici, Škorpija u vrtlogu događaja, Jarac na vrhu

Pred nama je period snažnih odluka, lične transformacije i testova karaktera. Samo oni koji spoje hrabrost i disciplinu izaći će kao pobednici.

Godina Vatrenog Konja u kineskom zodijaku simbol je kretanja, snage i naglih preokreta. Ovo nije vreme za čekanje i odlaganje - 2026. traži da preuzmemo odgovornost za sopstveni život i napravimo odlučne korake napred.

Tarot karte dodatno potvrđuju ovu energiju: biće to godina u kojoj se brišu stare navike, raskidaju toksični odnosi i započinju potpuno novi životni ciklusi.

Ruska astrološkinja i tarot tumač Nastja Neskjučna poručuje: „Oni koji ostanu verni sebi i ne skreću sa svog puta, biće nagrađeni stabilnošću, rastom i osećajem lične pobede.“

OVAN – Godina sudbinskih odluka

Bićete stavljeni pred važne izbore, ali sve što odlučite vodi ka dugoročnoj stabilnosti.

Posao: Više odgovornosti, ali i šansa za ozbiljan iskorak.

Novac: Stabilan, ali ne rizikujte.

Ljubav: Posao može da stvori distancu – razgovor rešava sve.

Zdravlje: Potrebno vam je više odmora.

BIK – Mir, dom i emotivna sigurnost

Fokus se seli na porodicu i lične vrednosti.

Posao: Postepeni, ali sigurni uspesi.

Novac: Stabilni prihodi, moguća dodatna zarada.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati sudbinsku osobu.

Zdravlje: Jačajte imunitet i ritam sna.

BLIZANCI – Konačno dolazi priznanje

Sve ono na čemu ste radili sada dolazi na naplatu.

Posao: Napredovanje i vidljivi rezultati.

Novac: Rast, ali pazite na troškove.

Ljubav: Odnosi postaju iskreniji i stabilniji.

Zdravlje: Više kretanja, manje sedenja.

RAK – Godina srećnih vesti

Ulazite u svetliji životni period.

Posao: Velika prilika za napredovanje.

Novac: Stabilnost i dodatni prihodi.

Ljubav: Brak, beba ili ozbiljne veze.

Zdravlje: Boravak u prirodi vam prija.

LAV – Vreme da zasijate

Vaša energija i harizma su na vrhuncu.

Posao: Novi projekti i javni uspeh.

Ljubav: Strasti i nova poznanstva.

Zdravlje: Izbacite stres kroz fizičku aktivnost.

DEVICA – Novi pravci i promene

Oslobađate se starih ograničenja.

Posao: Moguća promena karijere ili dodatna edukacija.

Novac: Stabilno, ali ulažite u znanje.

Ljubav: Nova osećanja i više razumevanja.

Zdravlje: Mentalni mir je ključ.

VAGA – Učite da čuvate svoje granice

Ne morate svima da ugađate.

Posao: Naporno, ali isplativo.

Novac: Oprez sa ulaganjima.

Ljubav: Razgovori rešavaju stare nesporazume.

Zdravlje: Pazite na pritisak i stres.

ŠKORPIJA – Godina pokreta i putovanja

Promene dolaze brzo i snažno.

Posao: Novi tim, stranci ili inostranstvo.

Novac: Dobici kroz nove projekte.

Ljubav: Strast kroz putovanja ili online kontakte.

Zdravlje: Obratite pažnju na cirkulaciju.

STRELAC – Lekcije strpljenja

Usporavanje donosi mudre odluke.

Posao: Spor, ali siguran napredak.

Novac: Bez rizičnih poteza.

Ljubav: Istina izlazi na površinu.

Zdravlje: Potrebna vam je detoksikacija.

JARAC – Godina velikih pobeda

Sve što ste gradili sada daje rezultate.

Posao: Napredovanje i priznanje.

Novac: Rast i stabilnost.

Ljubav: Velike životne odluke.

Zdravlje: Pazite na povrede zbog žurbe.

VODOLIJA – Novi početci i inspiracija

Kreativnost vam otvara vrata.

Posao: Uspeh kroz ideje i komunikaciju.

Novac: Zarada kroz hobi ili umetnost.

Ljubav: Nova, uzbudljiva veza.

Zdravlje: Uvedite zdrave navike.

RIBE – Intuicija vas vodi ka rastu

Godina ličnog razvoja i učenja.

Posao: Pisanje, edukacija i novi projekti.

Novac: Postepen, ali siguran rast.

Ljubav: Stabilna veza iz prijateljstva.

Zdravlje: Odmor i boravak pored vode.

Autor: A.A.