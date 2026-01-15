2026. je godina Vatrenog konja: Ovan na raskrsnici, Škorpija u vrtlogu događaja, Jarac na vrhu

Pred nama je period snažnih odluka, lične transformacije i testova karaktera. Samo oni koji spoje hrabrost i disciplinu izaći će kao pobednici.
Godina Vatrenog Konja u kineskom zodijaku simbol je kretanja, snage i naglih preokreta. Ovo nije vreme za čekanje i odlaganje - 2026. traži da preuzmemo odgovornost za sopstveni život i napravimo odlučne korake napred.
Tarot karte dodatno potvrđuju ovu energiju: biće to godina u kojoj se brišu stare navike, raskidaju toksični odnosi i započinju potpuno novi životni ciklusi.
Ruska astrološkinja i tarot tumač Nastja Neskjučna poručuje: „Oni koji ostanu verni sebi i ne skreću sa svog puta, biće nagrađeni stabilnošću, rastom i osećajem lične pobede.“
OVAN – Godina sudbinskih odluka
Bićete stavljeni pred važne izbore, ali sve što odlučite vodi ka dugoročnoj stabilnosti.
Posao: Više odgovornosti, ali i šansa za ozbiljan iskorak.
Novac: Stabilan, ali ne rizikujte.
Ljubav: Posao može da stvori distancu – razgovor rešava sve.
Zdravlje: Potrebno vam je više odmora.
BIK – Mir, dom i emotivna sigurnost
Fokus se seli na porodicu i lične vrednosti.
Posao: Postepeni, ali sigurni uspesi.
Novac: Stabilni prihodi, moguća dodatna zarada.
Ljubav: Slobodni mogu upoznati sudbinsku osobu.
Zdravlje: Jačajte imunitet i ritam sna.
BLIZANCI – Konačno dolazi priznanje
Sve ono na čemu ste radili sada dolazi na naplatu.
Posao: Napredovanje i vidljivi rezultati.
Novac: Rast, ali pazite na troškove.
Ljubav: Odnosi postaju iskreniji i stabilniji.
Zdravlje: Više kretanja, manje sedenja.
RAK – Godina srećnih vesti
Ulazite u svetliji životni period.
Posao: Velika prilika za napredovanje.
Novac: Stabilnost i dodatni prihodi.
Ljubav: Brak, beba ili ozbiljne veze.
Zdravlje: Boravak u prirodi vam prija.
LAV – Vreme da zasijate
Vaša energija i harizma su na vrhuncu.
Posao: Novi projekti i javni uspeh.
Ljubav: Strasti i nova poznanstva.
Zdravlje: Izbacite stres kroz fizičku aktivnost.
DEVICA – Novi pravci i promene
Oslobađate se starih ograničenja.
Posao: Moguća promena karijere ili dodatna edukacija.
Novac: Stabilno, ali ulažite u znanje.
Ljubav: Nova osećanja i više razumevanja.
Zdravlje: Mentalni mir je ključ.
VAGA – Učite da čuvate svoje granice
Ne morate svima da ugađate.
Posao: Naporno, ali isplativo.
Novac: Oprez sa ulaganjima.
Ljubav: Razgovori rešavaju stare nesporazume.
Zdravlje: Pazite na pritisak i stres.
ŠKORPIJA – Godina pokreta i putovanja
Promene dolaze brzo i snažno.
Posao: Novi tim, stranci ili inostranstvo.
Novac: Dobici kroz nove projekte.
Ljubav: Strast kroz putovanja ili online kontakte.
Zdravlje: Obratite pažnju na cirkulaciju.
STRELAC – Lekcije strpljenja
Usporavanje donosi mudre odluke.
Posao: Spor, ali siguran napredak.
Novac: Bez rizičnih poteza.
Ljubav: Istina izlazi na površinu.
Zdravlje: Potrebna vam je detoksikacija.
JARAC – Godina velikih pobeda
Sve što ste gradili sada daje rezultate.
Posao: Napredovanje i priznanje.
Novac: Rast i stabilnost.
Ljubav: Velike životne odluke.
Zdravlje: Pazite na povrede zbog žurbe.
VODOLIJA – Novi početci i inspiracija
Kreativnost vam otvara vrata.
Posao: Uspeh kroz ideje i komunikaciju.
Novac: Zarada kroz hobi ili umetnost.
Ljubav: Nova, uzbudljiva veza.
Zdravlje: Uvedite zdrave navike.
RIBE – Intuicija vas vodi ka rastu
Godina ličnog razvoja i učenja.
Posao: Pisanje, edukacija i novi projekti.
Novac: Postepen, ali siguran rast.
Ljubav: Stabilna veza iz prijateljstva.
Zdravlje: Odmor i boravak pored vode.
Autor: A.A.