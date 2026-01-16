HEDONISTI BEZ KONTRALE: Četiri horoskopska znaka koji najlakše preteraju u hrani i piću!

Hrana i piće često imaju važnu ulogu u našem svakodnevnom životu, ali kod nekih ljudi uživanje lako pređe granicu umerenosti. Astrologija kaže da određeni horoskopski znakovi imaju izraženiju sklonost preterivanju, bilo zbog emocija, društvenosti ili čiste potrebe za užitkom.

Kod njih obroci nisu samo fiziološka potreba, već i način opuštanja, nagrada ili način povezivanja sa drugima. Upravo zato ponekad zanemare meru i teško se zaustavljaju na vreme. Prema zvezdama, ovi obrasci ponašanja najčešće se vezuju za sledeća četiri znaka:

Bik

Ljudi rođeni u znaku Bika poznati su po ljubavi prema hedonizmu i uživanju u svim životnim zadovoljstvima. Hrana i piće su za njih ključan deo svakodnevice i često im služe kao izvor ugode i sigurnosti. Teško odolevaju bogatim obrocima, poslasticama i dobrim vinima, naročito kada su opušteni. Kada im je prijatno, skloni su da produže obrok i uzmu još jednu porciju. Upravo zbog te veltike potrebe za uživanjem, često znaju da preteraju.

Rak

Rakovi su izrazito emotivni i često posežu za hranom i pićem kao oblikom utehe. Kada su pod stresom ili preplavljeni osećanjima, lako izgube osećaj za meru. Porodični ručkovi, nostalgija i domaća hrana su im slaba tačka. Često jedu i piju više nego što planiraju jer im to pruža osećaj topline i sigurnosti. Kod njih preterivanje najčešće dolazi iz dubokih emocionalnih razloga.

Lav

Ljudi rođeni u znaku Lava vole da uživaju u životu punim plućima i retko se zadovoljavaju skromnim opcijama. Kada je reč o hrani i piću, biraju bogate trpeze, obilje i dobro društvo. U takvim situacijama lako se zanesu i preteraju, naročito ako su u centru pažnje. Lavovi vole da počaste sebe i druge, ne razmišljajući previše o granicama. Za njih je uživanje deo identiteta, pa mera često padne u drugi plan.

Strelac

Strelčevi su poznati po opuštenom stavu prema životu i sklonosti preterivanju u svemu što im pruža zadovoljstvo. Hranu i piće često povezuju sa druženjem, putovanjima i dobrim provodom. Kada su u društvu, teško se zaustavljaju na jednom piću ili laganom obroku. Vole da isprobavaju razne ukuse i ne razmišljaju previše o posledicama. Upravo ta njihova urođena bezbrižnost često ih dovede do ozbiljnog preterivanja.

Autor: Dalibor Stankov