ČUVAJTE NOVČANIKE: Ako poslujete sa ovim horoskopskim znacima, ostaćete 'kratkih rukava'!

Ulazak u bilo kakav poslovni poduhvat, pozajmljivanje novca ili potpisivanje ugovora zahteva ogroman oprez. Ipak, astrologija sugeriše da su određeni znakovi skloniji "prljavoj igri" kada je u pitanju profit. Dok neki posluju transparentno, ovi znakovi su majstori da situaciju okrenu isključivo u svoju korist, često ostavljajući partnere "kratkih rukava".

Ako vidite njihova imena na ugovoru, dobro pročitajte sitna slova. Evo koji su znaci majstori finansijskih manipulacija:

Blizanci

Blizanci su vrhunski prodavci i komunikatori, što je u poslu velika prednost, ali i opasno oružje. Njihova moć leži u baratanju informacijama. Blizanac će vam prezentovati projekat tako da zvuči kao prilika života, vešto skrivajući sve rizike iza bujice reči i šarma. Oni ne kradu nužno novac, ali manipulišu činjenicama kako bi vas naveli da uložite tamo gde njima odgovara. Čim vide bolju priliku, otići će bez griže savesti, ostavljajući vas da se sami snalazite sa posledicama.

Škorpija

Škorpija u poslu igra "na duge staze". Oni su stratezi koji retko otkrivaju prave namere dok ne osiguraju potpunu kontrolu. Njihova sklonost manipulaciji dolazi kroz moć i tajne. Škorpija će saznati vaše slabosti i iskoristiti ih u pregovorima kako bi dobila veći procenat ili bolju poziciju. Majstori su u upravljanju tuđim novcem, ali će se uvek pobrinuti da lavovski deo profita završi na njihovom računu. Ako osete da pokušavate da ih nadmudrite, postaju opasni protivnici.

Jarac

Možda deluju kao najpouzdaniji partneri jer su radoholičari, ali Jarac se vodi isključivo sopstvenim ambicijama. Njihova finansijska manipulacija je hladna i proračunata. Jarac će vas iskoristiti kao stepenicu do uspeha, a zatim vas hladnokrvno odbaciti kada mu više ne budete potrebni. Stručnjaci su u pronalaženju zakonskih rupa i suptilnom prebacivanju odgovornosti (i troškova) na druge. Za njih je posao rat u kom moral često ostaje u drugom planu.

Ribe

Ribe su neočekivan dodatak ovoj listi, ali njihova manipulacija je najsuptilnija – ona se zasniva na glumljenju žrtve ili nesnalaženja. Ribe će vas navesti da preuzmete sav posao i finansijski rizik na sebe, dok će one uživati u profitu pod izgovorom da su "zbunjene brojkama" ili da "nisu tako shvatile dogovor". One izvlače novac igrajući na kartu vašeg sažaljenja ili krivice. Kada posao propadne, Riba nestaje, ostavljajući vas da vraćate dugove dok one već traže novog "spasitelja".

Naš savet je da pre nego što sklopite bilo kakav dogovor sa pripadnicima ovih znakova, konsultujte se sa advokatom i – dobro otvorite oči!

Autor: Dalibor Stankov