Posle sedam godina muke menja im se tok sudbine: Dva znaka ulaze u najsrećniji period u životu

Posle sedam godina iskušenja, zvezde im se konačno smeše.
Zlatno doba stiže za dva znaka: Posle sedam godina muke – univerzum menja tok sudbine.
Zlatna era je počela i donosi velike promene, ali samo za dva posebna horoskopska znaka – Jarca i Škorpiju.
Posle sedam godina iskušenja, zvezde se konačno smeše i donose uspeh i ljubav.
Jarac
Posle godina truda, teškoće su konačno iza vas. Saturn vas je dugo testirao, ali sada se otvaraju vrata koja ste strpljivo čekali. Karijera ide uzlaznom putanjom, finansije se stabilizuju, a sav vaš napor konačno dolazi na naplatu. Sreća vam kuca na vrata – samo treba da prepoznate prilike koje vam dolaze.
Škorpija
Posle brojnih razočaranja i padova, vaša zlatna era tek počinje. Jupiter donosi sudbinsku ljubav i osećaj stabilnosti. Ako ste sami, ljubav može doći iznenada; ako ste u vezi, stari problemi se povlače. Intuicija će vam biti izuzetno jaka, a i novčana sreća je na putu. Spremite se za period u kome uspeh dolazi lakše nego ranije.
Autor: Jovana Nerić