ZVEZDE IH ODALE: Muškarci u ovih 5 znakova su najskloniji prevari – proverite da li je vaš među njima!

Astrologija decenijama pokušava da objasni ono što ljudi u vezama često osećaju, ali teško izgovaraju – zašto neko vara? I dok će racionalisti reći da je prevara uvek lična odluka, horoskop nudi drugačiju perspektivu: određene osobine karaktera, pojačane uticajem zvezda, nekim znakovima znatno otežavaju vernost.

Naravno, to ne znači da će svaki muškarac rođen u ovim znakovima prevariti partnerku, ali iskustva astrologa ukazuju na istih pet "kritičnih" tačaka.

1. Blizanci

Blizanci su gotovo uvek prvi na listi. Muškarci rođeni u ovom znaku poznati su po neutoljivoj radoznalosti i potrebi za stalnom mentalnom stimulacijom. Njima prevara ne mora nužno imati emocionalnu težinu – često je reč o flertu koji je otišao korak dalje iz čiste dosade. Problem nastaje kada rutina u vezi postane "zatvor", pa Blizanac uzbuđenje potraži napolju.

2. Strelac

Strelčevi su slobodni duhovi zodijaka. Muškarac Strelac teško podnosi osećaj ograničenja i vrlo lako pronalazi izgovore za svoje postupke. Ako oseti da ga veza sputava, prevara mu izgleda kao "avantura", a ne izdaja. Često će reći da nije imao lošu nameru, jer je u njegovoj glavi vernost fleksibilna kategorija.

3. Lav

Lavovi varaju zbog ega. Njima je potrebna stalna pažnja, divljenje i potvrda da su poželjni. Ako osete da više nisu u centru partnerkinog sveta, lako će potražiti aplauz na drugoj strani. Ironično, Lavovi drugima prevaru gotovo nikada ne opraštaju, iako sami često pokleknu pred iskušenjem.

4. Vodolija

Vodolije su emocionalno najnedokučivije. Muškarci u ovom znaku mogu da varaju bez osećaja klasične krivice jer ljubav i vernost doživljavaju na nekonvencionalan način. Ako ne vide jasna pravila ili smatraju da veza treba da bude "otvorenija", preći će granicu bez mnogo razmišljanja. Njihov problem nije strast, već emocionalna distanca.

5. Ovan

Ovnove vodi impuls. Kod njih se prevara najčešće dešava u trenutku slabosti, nagle strasti ili želje za dokazivanjem. Oni ne planiraju i retko razmišljaju o posledicama unapred. Ako se nađu u situaciji koja im laska, reagovaće instinktivno, a tek kasnije će shvatiti šta su zapravo učinili.

Zaključak astrologa: Horoskopski znak nikada ne sme biti izgovor za loše ponašanje. Vernost, poverenje i poštovanje nisu zapisani u zvezdama, već u ličnim vrednostima. Zvezde objašnjavaju sklonosti, ali vi birate svoje postupke.

Autor: Dalibor Stankov