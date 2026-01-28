Preosetljivi su: Ovi horoskopski znaci plaču za svaku sitnicu

Osetljivost se kod nekih ljudi manifestuje vrlo otvoreno, često kroz suze koje poteku brže nego što bi oni sami želeli. Nije uvek reč o velikim životnim dramama; ponekad su u pitanju sitnice koje ih emocionalno preplave. Dovoljna je jedna pogrešna reč, oštriji ton ili prosto loš dan da emocije izmaknu kontroli.

Astrologija kaže da ovakve reakcije nisu znak slabosti, već dokaz intenzivnog doživljavanja sveta. Ljudi rođeni u ovim horoskopskim znacima najčešće plaču zbog stvari koje drugima deluju potpuno beznačajno.

Rak

Osobe rođene u znaku Raka plaču zbog sitnica gotovo refleksno. Dovoljno je da neko zaboravi da im pošalje poruku, da ih popreko pogleda ili kaže nešto nepromišljeno. Oni sve shvataju lično i retko uspevaju da racionalno odvoje emocije od situacije. Suze im često krenu same, čak i kada su svesni da preteruju. Iako im je nakon plakanja lakše, do tog trenutka emocije već potpuno preuzmu kormilo.

Ribe

Ribe mogu zaplakati zbog pesme, filma, tužne priče ili prosto loše atmosfere u prostoriji. Njihove suze često nemaju konkretan razlog, već su rezultat unutrašnjeg emotivnog viška. Sitnice koje drugi jedva primete, kod Riba izazivaju snažnu reakciju. Često ni same ne znaju da objasne zašto plaču – jednostavno osećaju da ih je nešto pogodilo u dušu. Kod njih emocije munjevito prelaze granicu racionalnog.

Vaga

Vage plaču kada se naruši mir, čak i ako je reč o banalnoj situaciji. Sitna rasprava, nečiji hladan komentar ili osećaj da nisu svima ugodile, dovoljan su okidač za suze. Teško podnose neprijatne situacije i često ne znaju kako da ih obrade bez plakanja. Vage neretko plaču i zbog scenarija koji se nikada neće dogoditi, ali ih u glavi proživljavaju kao realnu pretnju. Njihove suze su najčešće rezultat unutrašnjeg nemira, a ne stvarnog, opipljivog problema.

Autor: Dalibor Stankov