Februar će biti srećan za ova 4 znaka: Planete se poravnavaju u njihovu korist, imaće i sreću i novac

Februar će biti srećan i važan mesec, učiniće bogatim ova četiri horoskopska znaka. Privlače novac, obilje i sreću tokom celog meseca februara 2026. godine, jer se planete poravnavaju u njihovu korist.
Venera i Mars tranzitiraju zajedno u Vodoliji tokom prve polovine meseca, a Saturn napušta Ribe nakon dugog trogodišnjeg tranzita kroz 12. znak zodijaka, pridružujući se Neptunu, koji je upravo ušao u Ovna. Sunce i Venera se kreću iz Vodolije u Ribe. Doživljavamo pun mesec u kraljevskom znaku Lava 3. februara i prvo pomračenje 2026. godine, pomračenje Sunca na 29 stepeni Vodolije.
1. Vodolija – posebno ste magnetni u februaru
Doživljavate novi dvogodišnji Marsov ciklus u svom znaku, koji može postaviti ton u pogledu vaših postupaka i dostignuća za narednih nekoliko godina. Marsu se pridružila Venera, planeta ljubavi, lepote, novca i vrednosti. Kada ova dva tranzita putuju zajedno, posebno ste magnetni, privlačeći obilje i sreću u svoj život. Ako ste slobodni, ova kombinacija je srećna za susret sa nekim novim ko će vam privući pažnju.
Venera se seli u Ribe 9. februara i ostaje u ovom znaku do 5. marta. Venera se veoma udobno oseća u znaku Riba i tranzitiraće kroz vašu drugu kuću novca. Ovo vam može dati finansijski podsticaj, a pošto druga kuća takođe vlada samopoštovanjem, može poboljšati kako vas drugi doživljavaju.
Pun Mesec ovog meseca pada u Lavu, u vašoj 7. kući partnera, gde se vaš fokus okreće; ovo bi moglo da uključuje ličnog partnera ili profesionalnu vezu. Mlad Mesec je snažno pomračenje Sunca koje pada na 29 stepeni Vodolije. Mlad Mesec u vašem znaku često služi kao lično resetovanje, ali to je super-napunjeno resetovanje, sa fokusom na vama!
Na kraju, bavili ste se novčanim pitanjima poslednjih nekoliko godina, a 13. februara, Saturn, planeta kašnjenja i ograničenja, napušta vašu drugu kuću novca i ulazi u vašu treću kuću komunikacije, zajedno sa Neptunom. To znači da finansijska pitanja postaju lakša i da nećete biti toliko fokusirani na novac.
Februar bi trebalo da bude srećan i važan, odličan mesec za vas sa svakom prilikom da privučete izobilje!
2. Ribe – stabilnost i veća finansijska sigurnost
Saturn konačno napušta vaš znak ovog meseca nakon 3 godine boravka u vašoj prvoj kući, koja vama lično vlada. Ovo se dešava svakih 30 godina i nikada nije posebno lako. Saturn će ući u Ovna, vašu drugu kuću, 13. februara, koja vlada vašim novcem. Tokom naredne 3 godine, fokusiraćete se na postizanje stabilnosti i veće finansijske sigurnosti.
Ovo je vaš mesec izobilja i sreće, Ribe, posebno kada Sunce uđe u vaš znak od 18. februara do 19. marta. Kada Sunce svake godine uđe u vaš lični znak, obično se osećate udobnije i kao sami sebi. Venera se pridružuje Suncu 10. februara, ulazeći u vašu prvu kuću, što vam daje lični podsticaj i generalno je vreme kada izgledamo i osećamo se najbolje. Merkur takođe ulazi u vaš znak 10. februara, čineći komunikaciju važnijom ovog meseca i podstičući vašu radoznalost o novim načinima gledanja na stvari iz novih perspektiva.
Dok je Jupiter retrogradan, ovog meseca tranzitira kroz vašu petu kuću. Iako su neki od korisnih zraka moćni, nikada ne potcenjujte moć Jupitera i sve što on može da uradi. Do jula tranzitira kroz vašu petu kuću, koja vlada prijateljima, decom i ljubavlju. Kada je Jupiter retrogradan, obično pomera fokus sa spoljašnjeg na unutrašnje. Ovo vam daje priliku da odlučite da li se ljudi u vašem životu poklapaju sa vašim osnovnim vrednostima i onim što zaista tražite.
Pun mesec 3. februara pada u vašu 6. kuću posla i zdravlja. Ovo vas stavlja u centar pažnje, što se tiče posla. Pomračenje Sunca pada u vašu 12. kuću, što znači da je retrospektivnije i omogućava vam da prepoznate i oslobodite se svih starih misli i obrazaca koji vam ne idu u korist. Sve ovo čini februar veoma srećnim i važnim mesecom!
3. Jarac – snažan finansijski podsticaj i samopoštovanje
Saturn već 3 godine tranzitira kroz vašu 4. kuću. Ovo je fokusirano na dom i porodicu, i imali ste trenutke kada su stvari bile teške. Pomagali ste u brizi o starijim rođacima, izgubili nekoga bliskog ili ste se suočili sa skupim popravkama kuće ili imovine. Saturn u Ovnu ulazi u vašu 5. kuću ljubavi, dece i prijateljstava 13. februara, gde će ostati do aprila 2028. Vaš veći fokus se pomera na decu, ako ih imate ili želite, na prijateljstva i možda na stabilizaciju važne romantične veze.
I Mars i Venera tranzitiraju kroz vašu 2. kuću novca. Dok Mars može zadržati vaš fokus na novcu, Venera vam može dati finansijski podsticaj ne samo novcem već i samopoštovanjem. Kada Venera napusti Vodoliju i pređe u Ribe 10. februara, ulazi u znak koji je veoma kompatibilan sa vama i tranzitira kroz vašu 3. kuću ideja i komunikacije, čineći komunikaciju sa drugima veoma značajnom ovog meseca. Sunce ulazi u Ribe 18. februara, stavljajući još veći fokus na značajnu komunikaciju.
Februarski pun Mesec u Lavu pada u vašu 8. kuću, koja vlada investicijama, novcem drugih ljudi i kako se osećate u vezi. Kada pun Mesec padne u ovaj znak, nešto bi se moglo finansijski poklopiti za vas ili vašeg partnera, ako ga imate.
Pomračenje Sunca pada u vašu 2. kuću novca i onoga što zarađujete. Postoji povećanje plate u vašoj budućnosti ili prilika da poboljšate svoje finansije. Sada je vreme da se fokusirate na lične finansije, investicije i ono što biste želeli da postignete u ovim oblastima. Sve u svemu, ovo čini da februar bude srećan i važan, ako ne i mesec izobilja za Jarca!
4. Rak – povećanje finansija, korist
Jupiter trenutno tranzitira kroz vašu 1. kuću sopstva, što je uvek dobra godina za rast svih vrsta. Tokom perioda kada je Jupiter retrogradan, možete preispitati šta ste postigli i napraviti prilagođavanja kako biste mogli efikasno da nastavite. Pošto prva kuća vlada vašim sobom, ovaj položaj takođe nudi oblik lične planetarne zaštite.
Kako mesec počinje, i Mars i Venera su u vašoj 8. kući, koja vlada investicijama, kreditima i novcem drugih ljudi. Ovo je često povoljan tranzit koji može ukazivati na povećanje finansija ili, ako imate partnera, na njihove finansije.
Kada Venera napusti Vodoliju i pređe u Ribe 10. marta, ulazi u vašu 9. kuću putovanja, pogleda na svet i obrazovanja. Ne samo da se vaš pogled na svet može proširiti, već možete i planirati putovanje u naredne 3-4 nedelje. Ako ste slobodni, mogli biste upoznati nekoga na daljinu. Ribe su znak koji je veoma kompatibilan sa vama, i pre nego što se mesec završi, Venera će napraviti trigon sa vašim Suncem, što može biti veoma koristan dan.
Mlad Mesec u Lavu pada u vašu drugu kuću 3. februara, nakon čega sledi pomračenje Sunca 17. u vašoj osmoj kući tuđeg novca. Srećan i važan mesec je pred vama. Fokus će biti na finansijama ovog meseca, a sa Jupiterom koji tranzitira kroz vašu prvu kuću, verovatno ćete videti finansijsku korist, što će ovaj mesec učiniti srećnim i bogatim!
Autor: Marija Radić