NE PODNOSE SVAĐE: Ovo su horoskopski znakovi koji po svaku cenu izbegavaju sukobe!

Dok neki ljudi uživaju u dobroj raspravi i ne plaše se da izraze svoje mišljenje, postoje oni kojima je sama pomisao na sukob izvor stresa.

Astrologija nam otkriva da sklonost izbegavanju svađa može biti duboko ukorenjena u našem horoskopskom znaku. Ovi znakovi zodijaka su majstori u održavanju mira, ponekad i na sopstvenu štetu.

Vaga

Vage su horoskopski sinonim za ravnotežu i harmoniju. Njihova vladarka Venera podarila im je urođenu potrebu za mirom, zbog čega su prirodne diplomate i posrednici. Svađa za Vage predstavlja narušavanje sklada i lošu energiju od koje instinktivno beže. Često će se složiti sa drugima samo da bi izbegle konfrontaciju, čak i ako ne dele isto mišljenje. Njihov najveći strah je da će nekoga razočarati, pa radije potiskuju sopstvene potrebe nego što ulaze u sukob.

Ribe

Sanjive i saosećajne Ribe doživljavaju svet kroz emocije. Zbog svoje izražene empatije, one doslovno upijaju energiju okoline, pa im je boravak u konfliktnom okruženju fizički i emocionalno iscrpljujuć. Sukob za njih nije samo razmena mišljenja, već bolan energetski udar. Umesto suočavanja, Ribe će radije "otplivati" u svoj svet mašte ili se jednostavno povući. Radije će patiti u tišini nadajući se da će se problem rešiti sam od sebe.

Rak

Rakovi su zaštitnici doma i porodice, a njihov primarni cilj je stvaranje sigurnog okruženja. Svađe i povišeni tonovi za njih predstavljaju direktnu pretnju toj sigurnosti. Veoma su osetljivi na kritiku i brzo se povlače u svoj oklop kako bi se zaštitili. Iako će se boriti za one koje vole, kada su u pitanju njihove lične potrebe, često biraju tišinu kako ne bi remetili kućni mir, što može dovesti do nakupljanja frustracija.

Bik

Bikovi su poznati po ljubavi prema udobnosti, stabilnosti i životnim užicima. Sukobi i drame su za njih nepotrebno trošenje energije koja remeti njihov hedonistički način života. Iako su tvrdoglavi i ne odustaju lako od svojih stavova, to ne znači da će se aktivno prepirati. Bik će radije ignorisati problem nego ulaziti u glasnu raspravu. Njihov otpor je pasivan – neće popustiti, ali neće ni vikati, jer im je mir previše dragocen.

Strelac

Kao večiti optimista, Strelac život vidi kao veliku avanturu. Negativnost, drame i svađe su za njega samo prepreke na putu ka zabavi. Kada se nađe u napetoj situaciji, Strelčeva prva reakcija je da okrene sve na šalu ili promeni temu. Ako to ne uspe, on će bukvalno otići. Njegova potreba za slobodom i pozitivnim duhom jača je od potrebe da dokaže da je u pravu.

Autor: Dalibor Stankov