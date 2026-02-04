Završen je retrogradni hod Urana: Stižu velike promene, za 3 znaka je to loša vest

Uran, planeta napretka i originalnosti, revolucije, invencija i neočekivanih promena, vratila se u direktan hod.

Dok je bio retrogradan, Uran nas je terao da se suočimo sa svojom preteranom vezanošću za zonu komfora, udobnost i ono što nam je poznato, dok direktni Uran u Biku donosi drugačiju energiju.

Očekujte jasnoću, hrabre odluke i da će vas svemir pogurati prema autentičnosti.

Uticaj direktnog Urana u Biku na svaki znak

Uran je poznat kao planeta iznenadnih promena, oslobađanja i inovacija, pa stiže energija koja ruši stare obrasce kako bi napravila prostor za originalnost i slobodu. Tokom perioda retrogradnog kretanja, koji je trajao od septembra 2025, ova energija je bila usmerena naš unutrašnji život, a fokus je bio na preispitivanju, refleksiji i dovršavanju nečega što je već u toku.

Kada se Uran stacionira i krene direktno 4. februara 2026, on zamenjuje introspekciju aktuelnim, spolja vidljivim promenama, a planete koje su bile zaglavljene sada se kreću napred i pokreću događaje koje smo ranije odlagali.

3 znaka na koje će direktni Uran imati nepovoljan efekat

Ovaj tranzit posebno utiče na teme stabilnosti, vrednosti, finansija i lične sigurnosti, jer se Uran sada nalazi u znaku Bika, koji je tradicionalno vezan za sigurnost i materijalne resurse, a koji Uran remeti svojim originalnim i nekonvencionalnim uticajem.

Pripadnici tri znaka Zodijaka mogli bi da se suoče s priličnom nepovoljnim situacijama dok Uran ne pređe u Blizance u aprilu.

Rak

Kod Rakova Uran može da izazove nervozu i nestabilnu energiju u emocionalnim temama. Promene u mreži prijateljstava, grupnim ciljevima ili zajedničkim projektima mogu da izgledaju kao napredak, ali često će delovati neorganizovano ili prebrzo, pa se javlja osećaj da ste izgubili tlo pod nogama.

Pored toga, Rakovi mogu da dožive da im se osnovne emocionalne sigurnosti poremete, a porodica, dom ili lična stabilnost mogu da se zakomplikuju na način koji izaziva stres.

Devica

Uran direktno može da deluje fragmentarno na svakodnevnu rutinu i obaveze, ostavljajući osećaj da ništa se ne završava kako treba.

Umesto preciznog i sistematičnog toka, mogu da se pojave iznenadni prekidi, promene plana ili neočekivane obaveze koje bacaju fokus i otežavaju efektivno organizovanje.

To može da utiče na samopouzdanje, jer Device najviše napreduju kada su stvari jasno strukturirane i predvidive.

Jarac

Jarčevi mogu da osete Uranovo direktno kretanje kao poremećaj u dugoročnim ciljevima i karijeri.

Posao ili ambicije kojima su dugo težili mogu odjednom da izgube značaj, a promene u planu mogu izgledati neproduktivno ili preuranjeno.

Jarčevi, koji vole red i stabilan napredak, mogu da se osete uznemireno zbog ubrzanih ili neočekivanih promena koje im nisu u potpunosti jasne ili koje trenutno ne mogu da savladaju.

Autor: Marija Radić