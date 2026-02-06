ZAŠTO JE VAGA KRALJICA LJUBAVNIH TROUGLOVA? Ovaj znak prosto ne zna da kaže 'ne'

Iako astrologija izdvaja nekoliko znakova sklonih komplikacijama, Vaga je ovde neprikosnovena. Kao znak koji teži harmoniji, paradoksalno, često završi u totalnom ljubavnom haosu.

Ako si Vaga, znaš o čemu pričamo – tvoj šarm je tvoj najveći blagoslov, ali i prokletstvo koje privlači više opcija nego što možeš da hendluješ.

1. Vaga: Majstor neodlučnosti i magnat pažnje

Vage ne podnose samoću i imaju stalnu potrebu da budu obožavane. Ako u trenutnoj vezi osete i najmanji manjak pažnje, njihov prirodni instinkt je da potraže potvrdu sa strane – čisto da provere da li su i dalje "u igri". Problem nastaje jer Vaga, zbog svoje prirode, ne želi nikoga da povredi, pa umesto da raskine, ona pokušava da balansira između dve (ili više) osoba dok se sve ne zapetlja u neraskidiv čvor.

Ostali znaci koji im "prave društvo":

Blizanci

Oni su u trouglu jer im je dosadno. Blizancima je potrebna stalna mentalna stimulacija, pa često "šetaju" između dve osobe samo da bi im dan bio zanimljiviji. Za njih je to više igra nego drama.

Ribe

Ribe uleću u trouglove jer žive u svetu fantazije. One često idealizuju novu osobu dok su još u staroj vezi, nesposobne da postave granice. Dok se osveste, već su duboko u emocionalnoj drami iz koje ne znaju da izađu.

Autor: Dalibor Stankov