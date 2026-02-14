Dnevni horoskop za 14. februar: Na Dan zaljubljenih blizance čeka novi susret, Lavovi hoće da izađu iz veze, a Ribe...

Dnevni horoskop za 14. februar. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta nas očekuje na Dan zaljubljenih.

OVAN

Novi splet okolnosti vodi do dobrih promena na poslovnom polju. Sudbina vam je danas naklonjena. Sve više se približavate osobi koja deluje kao neočekivan izbor partnera za vas. Moguća je povišena temperatura.

BIK

Vaš posao vam sve više stvara pritisak i imate utisak da ste konačno pripremljeni za promene. Pred vama je period u kojem ćete biti spremni da s voljenom osobom planirate veće promene u zajedničkoj budućnosti. Dobro zdravlje.

BLIZANCI

Pred vama je dobar dan za posao. Možete da očekujete da ćete uspeti da ostvarite pozitivne promene. Ako ste zainteresovani za nova poznanstva, mogli biste da imate nov susret danas. Odlično se osećate!

RAK

Možete da očekujete povoljne okolnosti kad je u pitanju vaš posao. Očekuje vas dobar dan. Imate šanse da započnete vezu sa osobom koja će pokazati da je spremna za nešto ozbiljno s vama. Potrudite se da stvarate zdravije navike.

LAV

Vaša komunikacija s kolegama postaje sve bolja. S vremenom ćete uspeti da ostvarite sasvim pozitivnu atmosferu u kolektivu. Želite da izađete iz veze kojom više niste zadovoljni. Bez problema sa zdravljem!

DEVICA

Poslovna atmosfera postaje sve bolja i veoma ste zadovoljni zbog toga. Očekuje vas povoljan period za posao. Osećate dozu straha kad je u pitanju šansa da se upustite u novu vezu. Želudac vam je osetljiv.

VAGA

Ukoliko ulazite u novu poslovnu saradnju, treba dobro da proverite sve uslove na koje pristajete. Spremni ste za promene i za nova poznanstva. Dosadilo vam je da budete sami. Imate mnogo energije.

ŠKORPIJA

Čvrsto verujete u to da je moguće ostvarenje vaših poslovnih ciljeva i nameravate da nastavite da se trudite. Možete da očekujete pozitivne okolnosti u odnosu s voljenom osobom. Vreme je za redovnu lekarsku kontrolu.

STRELAC

Došlo je vreme da pokažete spremnost da na poslovnom polju preuzmete određene žrtve na sebe. Današnji dan je povoljan za ljubav i nova poznanstva ako ste slobodni. Osetljiv vam je predeo vrata i ramena.

JARAC

Ukazaće vam se prilika da ostvarite bolju zaradu. Možete da očekujete da ćete biti zadovoljni situacijom. Samopouzdanje vas čini još šarmantnijom osobom. Možete da očekujete šansu da osvojite simpatiju. Povedite računa o hormonima.

VODOLIJA

Ne možete da budete potpuno posvećeni svojim poslovnim ciljevima jer vam nedostaje koncentracija. Možete da očekujete povoljan period za odnos s voljenom osobom. Postajete sve bliskiji. Moguća je glavobolja.

RIBE

Iako ste spremni da budete maksimalno posvećeni poslu, ne uspevate uvek da sve obaveze završite na vreme. Nervozni ste i nije vam lako da s voljenom osobom nađete kompromis. Nesanica.

Autor: A.A.