Dnevni horoskop: Lavovima se bliži unapređenje, a evo koga očekuju svađe sa partnerom

Dnevni horoskop za 16. februar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog ponedeljka.

OVAN

Ako ste planirali da pokrenete novi posao, očekuje vas povoljan dan da se tome i posvetite. Pravite planove za zajedničku budućnost s voljenom osobom i lepo vam je kad ste zajedno. Povedite računa o zubima.

BIK

Ukoliko planirate da se bavite nekim važnim poslovnim odlukama, danas vam je pravi dan za to. Želite da uđete u novu vezu i spremni ste da budete malo otvoreniji ka novim emotivnim poznanstvima. Povedite računa o ishrani.

BLIZANCI

Dobićete pomoć za posao koji je trebalo da završite još pre nekog vremena. Vaša ljubomora bi mogla da vam napravi veće probleme u odnosu s voljenom osobom, pa su zato moguće česte svađe. Nesanica.

RAK

Veoma je moguće da ćete imati neke poteškoće na poslu danas. Nećete moći sami da rešite sve probleme. Partner pokazuje dosta nestrpljenja i često se svađate. Nije vam lako da pravite kompromise. Povedite računa o bubrezima.

LAV

Bliži vam se unapređenje i spremni ste da preuzmete veću odgovornost na poslovnom polju. Ohladili ste se od partnera i imate utisak da je došlo vreme da stavite tačku na vašu ljubavnu vezu. Mogući su neki hronični problemi.

DEVICA

Nemojte da stavljate svoju sudbinu u tuđe ruke, već se potrudite da donesete nove poslovne odluke. Možete da se nadate zanimljivom poznanstvu sa osobom koja će vam pružiti mnogo pažnje. Redovno proveravajte krvni pritisak.

VAGA

Moguće je da ćete danas imati neke poteškoće na poslu i da vam neće biti lako da izađete na kraj sa svim pritiscima oko vas. Moguće je da sve češće razmišljate o razvodu i da ste u braku nezadovoljni. Povedite računa o grudima.

ŠKORPIJA

Ukoliko budete pokazali upornost, ostvarićete uspeh kojem težite na polju posla. Moguće je da trenutno vladaju problemi između vas i osobe do koje vam je stalo. Povedite računa o grlu i sinusima, koji su vam osetljivi.

STRELAC

Očekuju vas problematične okolnosti kad je u pitanju posao. Niste sigurni čemu možete da se nadate. Moguće je da vas očekuju trzavice s partnerom. Ponekad nemate dovoljno energije da tražite rešenja. Osetljiva štitna žlezda.

JARAC

Povoljan je dan da se posvetite rešavanju poslovnih problema. Imaćete uspeha i pokazaćete svoju praktičnu stranu. Posvećeni ste svom partneru i osećate se dobro kad ste pored njega. Vaš odnos ide nabolje. Proverite dioptriju.

VODOLIJA

Ukoliko planirate putovanje, očekuje vas period u kojem ćete uspeti da ostvarite dobre rezultate. Vaša emotivna situacija bi mogla da bude komplikovana ako s voljenom osobom ne budete bili iskreni. Izbegavajte poroke.

RIBE

Nemojte da očekujete previše kad je u pitanju polje posla jer vam današnji dan nije baš povoljan. Moguće je da ćete s voljenom osobom imati dosta nesuglasica tokom današnjeg dana. Problemi s grčevima u mišićima.

Autor: Marija Radić