DOLAZI PRVO POMRAČENJE SUNCA U 2026. GODINI: Donosi velike promene i nove početke

Prvo pomračenje Sunca 2026. dogodiće se 17. februara u znaku Vodolije, poklapa se sa mladim Mesecom i donosi svima dramatične nove početke.

Prema horoskopu, prvo pomračenje Sunca 2026. godine dogodiće se 17. februara u znaku Vodolije. Ovo pomračenje biće prstenasto, a poznato je i kao "vatreni prsten".

Dramatični novi počeci

Pomračenje Sunca u Vodoliji 17. februara donosi dramatične "nove početke" i karmičke događaje povezane sa osećajem novih sudbina.

Pomračenja Sunca su intenzivna - zbog čega im često obraćamo više pažnje i astronomski i astrološki. Ovi nebeski događaji se uvek dešavaju za vreme mladog Meseca, a pomalo su poput mladog Meseca na steroidima - donose moćne nove mogućnosti, putovanja i iskustva u naše živote. Ovaj kosmički događaj ljudi će primetiti kao promenu u nedeljama koje ga okružuju. Šta god da se desi: obratite pažnju na svoju intuiciju i sinhronicitete koji se pojavljuju!

Šta treba da znate o pomračenju Sunca u Vodoliji?

Pošto je pomračenje Sunca u Vodoliji, vibracije ovog vazdušnog znaka će elektrifikovati kosmos! Vodolija je horoskopski znak koji vlada prijateljstvima, zajednicama, volontiranjem i grupnim aktivnostima. Takođe, taj znak je posebno optimističan, znak koji nas podstiče da se uključimo i stvorimo pleme koje će nas podržavati dok težimo ka našim dugoročnim ciljevima. Verovatno ćete se osećati nezavisno i biti željni da promenite rutinu.

Kada je reč o astrološkim aspektima, treba dati nekoliko napomena:

Prvo i najvažnije, planetarni vladar ove lunacije je Uran, planeta evolucije, ali i haosa. Ova planeta je planeta "neočekivane energije“ i uvek donosi situacije, ljude i događaje koje niko ne može predvideti.

Kao planeta budućnosti, Uran nas tera da izlazimo iz naših zona udobnosti i često donosi šokantne obrte sudbine.

Pokreće ne samo ogromne nivoe šokantnih događaja u našim životima i na svetskoj sceni, već i u našim ličnim vezama - možemo otkriti da smo mi ili drugi ljudi impulsivniji, nepromišljeniji, dramatičniji ili eksplozivniji. Izuzetno je važno sada ne talasati, jer su ekstremne vesti verovatne.

Čuvajte se nesreća po svaku cenu, posebno onih koje proizilaze iz emocionalnog okidača. Neki ljudi bi sada mogli da dobiju mnogo, dok drugi mnogo izgube. Ponovo, oprez treba biti uvek oprezan u budućnosti zbog ove veoma nestabilne energije.

Akcije koje preduzimate u ovo vreme verovatno će se manifestovati blizu punog Meseca u Vodoliji 29. jula 2026, pa zabeležite ovaj datum u kalendaru!

Kako će ovo pomračenje Sunca uticati na svaki horoskopski znak?

Ovan

Ovnovi, spremite se da budete popularni!Pomračenje Sunca će vas podstaći da se uključite, pridružite zajednicama ili povežete sa drugima. Sada će biti veoma društveno vreme, jer ćete se ponovo povezati sa mnogim prijateljima i verovatno čak steći i nove. Takođe biste mogli da otkrijete da neko sada uskače da vam pomogne da napredujete ka velikoj težnji.

Bik

Zauzmite svoj tron i učinite da vam se svet pokloni, Biče. Pomračenje Sunca donosi slavu i zlato vašem profesionalnom životu. Sada možete razmotriti svoje sledeće velike ambicije i kako želite da se krećete ka njima. Unapređenje, novi posao ili čast mogli bi biti odmah iza ugla. Radite vredno sada, jer možete postići ogroman napredak.

Blizanci

Blizanci, otvorite svoj um za potpunu viziju onoga što vam život nudi. Pomračenje Sunca vas gura u novim pravcima za lični i intelektualni rast. Prilike da razmišljate van okvira mogle bi vam se pružiti u nekoliko različitih oblika, kao što su akademski, medijski, duhovni ili putnički poduhvat. Vinite se visoko!

Blizanci

Vreme je da bolje razumete gde se nalazite u vezi, Rakovi. Pomračenje Sunca bi moglo da izbaci deo prljavog veša koji ste možda gurnuli pod tepih. Međutim, ovo bi vas takođe moglo gurnuti da budete ranjivi i da se zbližite. Imovina, krediti i investicije bi se sada takođe mogli pokazati unosnim i korisnim.

Lav

Zbližite se u svojoj vezi, Lave. Pomračenje Sunca vas podstiče da se zbližite sa nekim koga cenite. Mogu se ukazati prilike za emotivnu zajednicu, dajući vam šansu da dajete obećanja, uselite se u zajednički stan, verite se ili čak venčate. Samci bi mogli da se upoznaju sa nekim ko je nežan, uporan i inspirativan.

Devica

Ovo je čas da budete produktivni, Device! Pomračenje Sunca vas motiviše da pojednostavite svoje planove i postanete još efikasniji. Ako ste stalno zaposleni, verovatno ćete u ovom trenutku preuzeti više odgovornosti i projekata. Međutim, ako ste bez posla, mogli biste pronaći savršen posao ili dobiti unosnog klijenta. Ovaj tranzit će vas aktivirati kada je reč o zdravlju, ishrani i fitnesu, zato postavite neke važne ciljeve za godinu i krenite.

Vaga

Vage, pustite svoje srce i duh da pevaju! Pomračenje Sunca će vam pomoći da življe vidite boje i doneti vam vatrenu strast za životom. Ovo je najromantičnija lunacija u godini za vas, pa ako ste slobodni, pokažite se, jer biste mogli pronaći srodnu dušu. Parovi takođe mogu uživati u ovoj energiji, unoseći više smeha i intimnih trenutaka u svoju rutinu. Ako ste umetnik, možda ćete iznenada biti inspirisani. A ako želite da ostanete trudni, zvezde bi se sada mogle postarati za to.

Škorpija

Škorpije, porodične i kućne brige će vam biti na prvom mestu. Ovo pomračenje Sunca može izazvati iznenadnu selidbu, renoviranje ili preseljenje. Međutim, podjednako bi vas moglo naterati da se potrudite i rešite porodična pitanja. Ako je tako, postarajte se da podržite svoje bližnje.

Strelac

Strelče, neka se vaš glas čuje. Pomračenje Sunca vam pomaže da sagledate svoj život iz sveže perspektive i promeniš tempo. Sada biste mogli da počnete da radite na važnom projektu vezanom za pisanje, govor, oglašavanje ili komunikacije. Takođe je podjednako verovatno da ćete promeniti stvari i rezervisati mini-odmor u obližnjoj destinaciji.

Jarac

Zaronite u svoje zlatne bazene, Jarče. Pomračenje Sunca će vas učiniti magnetom za novac! Pripremite se za još bogatstva koje vam dolazi u obliku povećanja plate, nove ponude za posao ili unosnog klijenta. Razmislite o načinima da uložite taj novac, ali i počastite se novim otmenim posedom.

Vodolija

Srećan rođendan, Vodolije! Univerzum vam se osmehuje. Ovo je najvažnije pomračenje Sunca u godini, jer dolazi kao mali upakovani poklon sa mašnom i vašim imenom na njemu. U nedelji koja sledi, preduzmite korake da se potvrdite i radite na ostvarivanju svoje liste deset najboljih ciljeva za ovu godinu.

Ribe

Ne stresirajte se, Ribe. Pomračenje Sunca vas podstiče da se odmorite i odspavate! Osećaćete se malo umorno i sporo, ali ne dozvolite da vas to stresira. U stvari, počastite se kupkom sa mehurićima, masažom ili odmorom kod kuće. Zaslužili ste to!

Autor: Iva Besarabić