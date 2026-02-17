Ovim znakovima PARE ĆE PADATI s neba do 22. februara: Sunce u Ribama donosi bogatstvo

Novčana sreća smeši se Blizancima, Vodolijama i Ribama od 17. do 22. februara, a ulazak Sunca u znak Riba dodatno pojačava energiju ostvarenja snova.

Sa Suncem u ovom vodenom znaku naglašava se unutrašnji osećaj sigurnosti i sposobnost da ideje pretočite u konkretne rezultate.

Posebno snažan astrološki trenutak stiže 20. februara, kada se Saturn i Neptun susreću u Ovnu, aspekt koji podstiče hrabre odluke i pretvaranje dugogodišnjih planova u realnost, naročito na polju novca.

Blizanci

Za Blizance se otvara mogućnost lakšeg dolaska do novca. Već 17. februara povoljan aspekt Merkura i Jupitera može doneti dodatnu zaradu, bonus ili neku vrstu finansijske podrške.

Najvažnije je da ne pomislite da uspeh mora da znači iscrpljivanje. Održavanje ravnoteže između posla i odmora sada je ključno.

Krajem nedelje, novi harmonični uticaji dodatno stabilizuju finansije i nagoveštavaju rast koji može potrajati mesecima.

Vodolija

Ulazak Sunca u Ribe 18. februara stavlja akcenat na vašu zaradu i lične vrednosti. Ovo je povoljan trenutak za pregovore, nove projekte i povećanje prihoda.

Energija vas podstiče da se izborite za bolje uslove i da ne pristajete na manje nego što zaslužujete. Moguće su ponude koje otvaraju vrata dugoročnoj stabilnosti, ali je važno da jasno pokažete koliko vredite.

Ribe

Za Ribe počinje lična sezona, a sa njom i snažan osećaj unutrašnje sigurnosti.

Naučene lekcije iz prošlosti sada dolaze na naplatu. Shvatate da duhovnost i materijalna stabilnost mogu ići zajedno. Konjunkcija Saturna i Neptuna 20. februara donosi preokret u načinu na koji gledate na novac, manje straha, više samopouzdanja.

Kombinacija praktičnog pristupa i vere u sebe pomaže vam da izgradite čvrstu finansijsku osnovu.

Za ova tri znaka druga polovina februara može označiti početak perioda rasta i prosperiteta ali uz jasnu nameru i spremnost da se prepoznaju i iskoriste prilike.

Autor: Marija Radić