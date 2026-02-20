DNEVNI HOROSKOP: Strelcu stižu pare, Lavu i Vodoliji se 'otvaraju karte', a jedan znak će danas gorko samovati!

vezde su za ovaj 20. februar pripremile pravi rolerkoster emocija i neočekivanih obrta. Dok će pojedini znaci plivati u novcu i provodu, druge očekuje ozbiljno preispitivanje i nesklad u odnosima. Bilo da ste u fazi čekanja boljih dana ili ste spremni za novu ljubavnu romansu, današnji raspored planeta nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

U fokusu su danas Bikovi koji će utehu potražiti u samoći, ali i Device koje moraju da se naoružaju strpljenjem. S druge strane, Strelčevi mogu da odahnu jer im novčanik više neće biti prazan.

Saznajte šta je vama zapisano u zvezdama za ovaj petak!

OVAN

Danas će vam čitanje možda oduzeti dosta vremena. Knjige vezane za psihologiju će vam biti posebno interesantne jer ste u poslednje vreme izuzetno osetljivi i intuicija vam je na mnogo većem nivou nego obično. Možda nećete želeti da pričate o tome trenutno ali to je uredu. Kad vama sve bude imalo nekog smisla, podelićete saznanje i sa drugima.

BIK

Verovatno ćete danas dosta razmišljati o finansijama i novim načinima kako da poboljšate svoju finansijsku situaciju. Kolege sa posla ili prijatelji će vam možda pomoći u tome i ukazati vam na neke mogućnosti koje bi trebalo istražiti. Ali najbitnije je da verujete svojoj intuiciji. Napravite spisak svih mogućnosti ali pre konačne odluke sačekajte par dana da se sve slegne.

BLIZANCI

Popričajte o stvarima koje vas muče sa prijateljem ili vašom voljenom osobom. Vreme koje provedete zajedno, možda čak i u tišini, će vas zbližiti više nego što ste očekivali. Ideje koje vam budu pale na pamet mogu doprineti vašoj kreativnosti, zapišite ih da bi ste posle mogli zajedno da ih prođete još jednom. Radite iz srca.

RAK

Danas ćete možda žudeti sa samoćom, malo kvalitetnog vremena provedenog sa samim sobom i svojim mislima da razmislite o situaciji u kojoj se trenutno nalazite. Možda ste na raskrsnici i morate da odaberete kojim putem treba dalje krenuti. Emocije iz prošlosti koje su se nagomilale mogu vam pomoći u tome, nemojte se boriti protiv njih.

LAV

Možda ćete provesti dosta vremena sa prijateljem koji deli slična interesovanja sa vama. To vam može oboma pomoći i zbližiti vas. Možda ćete dobiti neku dobru vest koja se tiče vašeg trenutnog cilja. Popričajte sa prijateljem o tome i vidite kako možete da izvučete najviše iz novonastale situacije.

DEVICA

Papirologija koja se tiče finansija, da li ličnih ili vašeg šefa će zahtevati danas vašu punu pažnju i veći deo dana. To ne mora da znači da je u pitanju nešto loše. Naprotiv, to samo zanči da sa pažljivim planiranjem i vođenjem budžeta možete da izvučete najviše iz nastale situacije.

VAGA

Danas ćete možda želeti da svoje slobodno vreme provedete sami, razmišljajući o svemu i svačemu. Interesantne teme koje će vas privući će zahtevati od vas dublje proučavanje. Zapišite sve što ste naučili danas, jer će to znanje doprineti vašem ličnom rastu i sigurno ćete ga koristiti kasnije.

ŠKORPIJA

Danas ćete biti okrenuti ka mnogo dubljim temama. Možda vas interesuje, nauka, psihologija ili metafizika. Verovatno ćete otkriti neke nove činjenice ili ideje koje će vas okupirati satima. Naravno provešćete dosta vremena sami u svom istraživanju. Možda bi bilo dobro da zapišete sve što ste otkrili kako bi posle mogli ponovo sve da prođete.

STRELAC

Danas će vaša intuicija biti na vrhuncu, što će vam omogućiti da budete više u kontaktu sa okolinom i osećanjima drugih. Kao rezultat toga vaša komunikacija će biti jasna i otvorena. Verovatno ćete se još više zbližiti sa dragim osobama, pogotovo sa vašim partnerom. Nemojte očekivati da sve bude pozitivno. Neko drugi ima svoje probleme, dajte im do znanja da ih razumete.

JARAC

Danas ste izuzetno skoncetrisani i fokusirani na zadatak koji je pred vama. Rezultat toga je da se osećate posebno spremni za sve što vam se nađe na putu. Iznenadni uvid u neku situaciju će vam doneti poštovanje nekog ko vam je bitan u životu. Vaša intuicija vas odlično služi danas, iskoristite je najbolje što možete.

VODOLIJA

Očekujte da veći deo dana danas provedete sami. Informacije koje ćete saznati iz neke knjige, emisije ili časopisa će vas zainteresovati i inspirisati da istražite malo više temu koja vas interesuje. Možda se odlučite da nastavite školovanje ili na neko putovanje. Možda ćete biti i nadahnuti da napišete knjigu.

RIBE

Možda će vas čudni snovi koje ste imali inspirisati da krenete u istaživanje neke nove teme. Ono što tražite se najverovatnije nalazi duboko zakopano u vašoj podsvesti. Krenite da istražujete, verovatno ćete sazanti neke stvari o sebi kojih niste bili svesni pre. Možda ćete i povećati nivo svoje intuicije na novi nivo.

Autor: Dalibor Stankov