Astrološki preokret do 20. marta: Za ovih 5 znakova stres postaje prošlost, stiže im najsrećniji period godine

Sve postaje mnogo bolje za pet horoskopskih znakova tokom sezone Riba, koja je počela 18. februara i koja će trajati do 20. marta. Ribe imaju mnogo osobina sa kojima se mnogi mogu povezati. Pripremite se da se bolje povežete sa svojim emocijama, kao i sa emocijama drugih, jer Ribe su znak osećanja i intuicije. Ribe su poznate po kreativnosti, snovima, saosećanju i jednostavnom praćenju toka života umesto pokušaja kontrole svega. Ribe povezuju sa empatijom prema drugima, i možda ćemo u ovom periodu videti malo više toga u svetu, što je itekako potrebno.

Ribe su promenljivi vodeni horoskopski znak i pod vlašću su Neptuna i Jupitera. Dok je Jupiter planeta mudrosti, pravde i širenja, Neptun je planeta snova, psihičkih i intuitivnih sposobnosti, kao i duhovnosti i saosećanja. Ribe su predstavljene simbolom dve ribe koje plivaju u suprotnim pravcima, a druga strana Riba može biti povezana sa obmanama, samoblagodarenjem, lažima, nesporazumima i zabludama. Važno je ostati prizeman tokom sezone Riba i držati noge čvrsto na zemlji i u stvarnosti.

Dok je Sunce u Ribama, pridružiće mu se Merkur, Venera i na kraju Mars, stvarajući stelijum planeta u ovom znaku. To znači da će naš lični fokus tokom ovog perioda biti usmeren na oblasti gde se ove planete nalaze u vašem ličnom horoskopu tokom dužeg vremenskog perioda.

1. Rak

Energija Riba stvara trigon (povoljan ugao) za vas, što obično čini život manje stresnim i prijatnijim. Sezona Riba donosi vam lakše i osvežavajuće vreme, kada će izražavanje ili čak uživanje u emocijama biti uobičajeno, dok svi istražujemo kako se zaista osećamo prema svom životu i ljudima oko nas.

Ova sezona Riba se lepo uklapa s vama i ističe devetu kuću u vašem horoskopu, koja je povezana sa putovanjima, obrazovanjem, duhovnošću, izdavaštvom, radom u medijima i našim ličnim pogledom na svet. Takođe vlada pravnom sferom. Sezona Riba vas podstiče da iskusite nove perspektive i tražite avanturu. Sada ste prirodno radoznali i možete tražiti znanje na različite načine - čitanjem, gledanjem televizije, pohađanjem kurseva, seminara ili samostalnim učenjem.

2. Škorpija

Energija Riba se odlično uklapa sa vama, tako da će vam sve biti mnogo bolje tokom ove sezone Riba. Ribe vladaju vašom petom kućom, koja pokriva ljubav, decu, prijateljstva i zabavu. Takođe je kuća kreativnosti i samoprepoznavanja. Očekujte više vremena provedenog u druženju, susretima s prijateljima ili ljubavnim partnerom, izlascima, zabavi i uživanju. Svi nam treba ovakav period, a sada je vaše vreme.

Venera je u Ribama do 6. marta, a Mars će biti u Ribama od 2. marta do 8. aprila. Obe planete se susreću od 2. do 6. marta, što, iako kratko, može biti snažan period za slobodne Škorpije koji traže novu ljubav. Bez obzira na to, obe planete ljubavi, zajedno sa Suncem i Merkurom, prolaze kroz vašu petu kuću tokom dužeg perioda, što može biti najprijatniji period godine. Sada je vreme da izrazite svoj pravi identitet, kroz umetnost, stil oblačenja ili jednostavno kroz osećaj da ste svoji.

3. Ribe

Ovo je vaša sezona. Srećan rođendan! Ribe su poznate kao vizionari i sanjari. Kada Sunce uđe u vašu prvu kuću i pridruži se drugim planetama, stvara se stelijum u prvoj kući, a fokus je potpuno na vama! Ovo je jedan od najmoćnijih perioda u godini za vas i predstavlja vreme obnove i povezivanja sa vašim ciljevima i pravim ja.

Pošto je fokus na vama, vreme je da se malo istaknete i uživate u pažnji, čak i ako to obično nije vaša navika. Kada je Sunce u vašem znaku, lakše se povezujete sa kreativnim tokom i prati se prirodna intuicija. Već ste najintuitivniji znak, ali tokom ove sezone osećaćete još jasnije šta želite i kako se osećaju ljudi oko vas. Možete ceniti svet dublje i povezati se sa onim što se ne vidi, već se samo oseća.

Vi ste romantična duša i, ako imate partnera, vaša veza može dostići dublji nivo u ovom periodu. Samo ostanite prizemni i uživajte u svojoj sezoni, jer će vam sve postati mnogo bolje.

4. Bik

Ove godine za vas, sezona Riba je aktivna i puna društvenih događaja i interakcija. Ribe vladaju vašom jedanaestom kućom, koja uključuje prijatelje i umrežavanje. Moguće je da ćete više učestvovati u zajednici ili pomagati nekom cilju.

Ribe su dobar spoj za vas u smislu planetarnih uticaja, a ako tražite novog partnera, ova sezona pruža odličnu priliku jer Venera i Mars prolaze kroz vašu jedanaestu kuću. Ako ste slobodni, ovo je izvanredan period da ostvarite nova poznanstva.

Sve postaje mnogo bolje tokom ove sezone, koja je opuštenija od prethodne. Osećate se povezano i lakše čitate svoje i tuđe emocije. Ovo je savršen period za povezivanje sa drugima, jer ćete se osećati ugodnije dopuštajući ljudima da uđu u vaš unutrašnji svet. Sada je vreme da sanjate veće snove i planirate dugoročno.

5. Jarac

Poznati ste kao radnikoholik, ali tokom sezone Riba biće lakše da se opustite i uživate u životu. Ribe aktiviraju vašu treću kuću, koja pokriva komunikaciju, interakciju sa drugima, komšije, porodicu i kratka putovanja. Možete odlučiti da učite nešto novo ili barem istražite drugačije koncepte i načine razmišljanja.

Iako često imate rigidno razmišljanje, ovaj period će vam omogućiti da se opustite i otvorite za nove ideje. Vi ste jedan od najambicioznijih znakova, a sada je vreme da se više oslonite na intuiciju i pratite tok života. Čak i vi morate ponekad da se opustite.

Ovo je idealan period da se izrazite prema drugima. Vaša komunikacija je moćna, a ljudi pamte ono što kažete, posebno ako koristite intuiciju u pravo vreme. Očekujte da život postane društveno aktivniji i interaktivniji, ali pazite da ne budete previše zauzeti da ne biste uživali u svemu što se dešava oko vas.

Autor: Jovana Nerić